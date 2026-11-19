Ο Δημήτρης Παπανώτας έδωσε τη δική του απάντηση, μετά τον έντονο καβγά που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου στον αέρα του «Happy Day», μέσα από μια μακροσκελή δημοσίευση στα social media.

Ο δημοσιογράφος θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση του σχετικά με όσα συνέβησαν στο πλατό της εκπομπής του Alpha, με πρωταγωνιστές τον ίδιο, την Σταματίνα Τσιμτσιλή και την Τίνα Μεσσαροπούλου. Η έντονη αντιπαράθεση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια συζήτησης και προκάλεσε αίσθηση τόσο στους τηλεθεατές, όσο και στις υπόλοιπες τηλεοπτικές εκπομπές.

Μέσα από την ανάρτησή του, ο Δημήτρης Παπανώτας έκανε λόγο για μια προσπάθεια δημιουργίας λανθασμένων εντυπώσεων γύρω από τις σχέσεις των συντελεστών της εκπομπής, υποστηρίζοντας ότι πίσω από τις κάμερες υπάρχει ένα κλίμα φιλίας. Όπως ανέφερε, αισθάνεται το «Happy Day» ως μια δεύτερη οικογένεια, ενώ εξέφρασε με ιδιαίτερα θερμά λόγια την αγάπη και την εκτίμησή του προς τη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Καταλαβαίνω τη σπουδή του ανταγωνισμού να παρουσιάσει μία πλαστή εικόνα για το happy day. Ότι σφαζόμαστε, μισούμε ο ένας τον άλλο, παίζουμε μπουνιές. Ευσεβείς πόθοι! Είναι γνωστό σε όλους ότι στο happy day είμαστε παρέα. Μοιραζόμαστε τα πάντα. Νιώθουμε πραγματική φιλία ο ένας για τον άλλο χωρίς συντροφικά μαχαιρώματα. Δύσκολο να το καταπιούν στις άλλες εκπομπές γιατί πράγματι είναι ΠΟΛΎ σπάνιο στην τηλεόραση. Προσωπικά νιώθω το happy day ως οικογένεια. Μία δεύτερη οικογένεια που συναντώ πιο συχνά από την πρώτη μου οικογένεια. Και είμαι βέβαιος όλοι έτσι νιώθουμε . Λυπάμαι αν κάποιοι στεναχωριούνται από αυτό, αλλά c est la vie. Που λένε και στο χωριό μου.

Για τη Σταματίνα δε, νιώθω μεγάλη αγάπη και εκτίμηση. Την βλέπω σαν πολύ μικρότερη αδελφή μου. Χαίρομαι για τις επιτυχίες της ( σπάνιο και αυτό) και μοιράζομαι τις ανησυχίες της. Κι όπως καταλαβαίνετε αυτά δεν τα λέω γιατί προσβλέπω στη στήριξη της, που ούτως ή άλλως την έχω. Έχω από χρόνια δηλώσει ότι σύντομα η καριέρα μου στην τηλεόραση ολοκληρώνεται. Άρα δεν έχω κίνητρο για κολακείες. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Φυσικά αυτό το κείμενο μπορεί να το αναδημοσιεύσει όποιος επιθυμεί».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dimitris Papanotas (@dimitrispapanotas)

«Δημήτρη αμοιβαία τα αισθήματα!» έγραψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

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