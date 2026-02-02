Οι δηλώσεις που έκανε ο Δημήτρης Παπανώτας πριν λίγες μέρες μέσω του Happy Day για την απόφαση της Ελένης Βουλγαράκη να παραιτηθεί από τη ραδιοφωνική εκπομπή «Τα Κουνάβια» στον Music 89,2 προκειμένου να βρίσκεται περισσότερο στο πλευρό του συντρόφου της, Φώτη Ιωαννίδη στη Λισαβόνα, ενόχλησαν τους θαυμαστές της παραγωγού στα social media.

«Ειλικρινά, θέλω να σας πω κάτι με όλο τον σεβασμό. Είμαι εγώ τώρα αθλητής, έχω μια καριέρα η οποία ξέρουμε ότι θα διαρκέσει λίγα χρόνια και αλλάζω χώρα. Έχω, λοιπόν, να αλλάξω χώρα, να δω μήπως κάπου αλλού είναι καλύτερα και σέρνω από πίσω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την καριέρα του, την παρατάει και σου φορτώνει όλο αυτό ενώ έχεις εσύ τα δικά σου. Πάρε μια οικιακή βοηθό εκεί, να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε και δεξιά αριστερά… έχει και κούκλες η Πορτογαλία», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Παπανώτας.

Η ίδια η Ελένη Βουλγαράκη απάντησε στην επίμαχη τοποθέτηση του δημοσιογράφου με μία ανάρτηση-κόλαφο μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Το πρωί της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή επανάφερε με τον τρόπο της το ζήτημα στο τραπέζι, όταν στην έναρξη του Happy Day επισήμανε στον συνεργάτη της πως έγινε θέμα πάλι με τον τρόπο του μέσα στο Σαββατοκύριακο.

«Δεν φταίω. Πότε το είχαμε πει αυτό όλο; Πριν από μια εβδομάδα; Το θυμηθήκανε και το ανέσυραν», αρκέστηκε να σχολιάσει ο Δημήτρης Παπανώτας.

Η ανάρτηση – κόλαφος της Ελένης Βουλγαράκη

«Πριν από λίγο διάβασα μια ανάρτηση του κυρίου Παπανώτα που με ονοματίζει και δίνει συνέχεια στις τραγικές απόψεις που εξέφρασε πριν από λίγες ημέρες δημόσια.

Ντροπιαστικό είναι να εκφράζεις δημόσια μισογυνιστικές απόψεις για κάτι που δεν σε αφορά και κανείς δεν σου ζήτησε. Και αντί για μια απλή συγγνώμη, να ψάχνεις λέξεις για να «δικαιολογηθείς».

Κύριε Παπανώτα, ποιος ορίζει τι είναι «σύγχρονο» για μια γυναίκα; Γιατί εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω – και πιο σκληρά απ’ όσο μέχρι σήμερα. Όμως ακόμη κι αν μια γυναίκα επέλεξε αλλιώς, πρέπει να αισθανθεί άσχημα; Να απολογηθεί;

Οι κανονικές σχέσεις βασίζονται στην αγάπη, τη στήριξη και την κατανόηση. Αν αυτό για εσάς λέγεται «φορτώνω τα προβλήματά μου», είναι πραγματικά λυπηρό. «Πάρε μια οικιακή βοηθό να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε και δεξιά-αριστερά» είπατε! Αυτό είναι η γυναίκα που αγκαλιάζει ένας άνδρας; Μια γυναίκα για να περνάει την ώρα του και να του κάνει τις δουλειές; Πίσω από ποιες λέξεις θα το κρύψετε αυτό που είπατε για να δικαιολογηθείτε; Αναρωτιέμαι…

Ευχαριστώ λοιπόν και την Σίσσυ και τον Νίκο και όλους όσοι είπαν το αυτονόητο… Και για να τελειώνουμε, το πραγματικά σύγχρονο – και παντελονάτο – είναι να λες «συγγνώμη» όταν έχεις προσβάλει έναν άνθρωπο, μια σχέση, πολλές γυναίκες και ανθρώπους γενικότερα. ΜΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ», έγραψε η Ελένη Βουλγαράκη.

