Νέος γύρος αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Δημήτρη Παπανώτα και τον Γιώργο Λιάγκα. Ο δημοσιογράφος του «Happy Day» σήκωσε σήμερα το γάντι, απαντώντας στα αιχμηρά σχόλια που ακούστηκαν χθες στο «Πρωινό». Αφορμή στάθηκε η κριτική του παρουσιαστή για την ανάρτηση του Παπανώτα σχετικά με την εμφάνιση της Μπέττυς Μαγγίρα, με τον δημοσιογράφο να ξεκαθαρίζει τη θέση του στον αέρα του ALPHA.

Για όσους δεν θυμούνται ο Δημήτρης Παπανώτας την ημέρα που προβλήθηκε το Sing for Greece στο οποίο η Μπέττυ Μαγγίρα ήταν παρουσιάστρια, είχε κάνει άλλη μια ανάρτηση που σχολίαζε την εμφάνισή της: «…μάλλον ξέχασε να λουστεί… Ή δεν προλάβαινε… 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Επειδή βλέπω δεν πιστεύετε στα μάτια σας και σχολιάζετε ότι θα είναι φίλτρο κλπ, απολαύστε το άλουστο στην ΕΡΤ 1. Παίζει τώρα…» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα.

Σε νέα ανάρτηση συνέχισε να την αποκαλεί “άλουστη”, πράγμα που συζητήθηκε από την εκπομπή του ΑΝΤ1.

Πώς απαντά ο Δημήτρης Παπανώτας στον Γιώργο Λιάγκα για την ανάρτηση με την Μπέττυ Μαγγίρα

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Παπανώτας, κατά την διάρκεια του σχολιασμού, τοποθετήθηκε απευθυνόμενος στον παρουσιαστή λέγοντας: «Τη δημοσιογραφική δεοντολογία εχθές την τσατσάλιασες κύριε Λιάγκα μου. Κάθονται και σχολιάζουν 1 ώρα το σχόλιο που έκανα για μια φωτογραφία την οποία δεν έδειξαν ποτέ. Πείτε μου πώς στέκει. Να λέμε για μια φωτογραφία συγκεκριμένη και να δείχνουμε μια άλλη εικόνα Γιωργάκη» είπε ο ίδιος.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Κατάλαβα απ’ την όλη τοποθέτηση σε πολλά θέματα ότι γενικώς νιώθει ότι έχει στοχοποιηθεί και βάλλεται. Γι’ αυτό είπα στεναχωριέμαι. Νιώθει δηλαδή… έλεγε κι όλα “Σας ενδιαφέρει αν θα με κόψουν” ή “τι θα κάνουν αν πάω καλά σε νούμερα, γιατί λένε για τα νούμερα”.

Τίνα: Η θυματοποίηση δεν είναι αυτοπεποίθηση.

Παπανώτας: Πώς λες ότι εγώ είπα άπλυτη την Μαγγίρα, δεν την είπα ποτέ! Ποτέ!

Σταματίνα: Κάνουμε όλοι την ίδια δουλειά, το θέμα είναι πώς την κάνουμε, δεν είναι σωστό να λες εγώ είμαι έντιμος και οι υπόλοιποι δεν είστε έντιμοι. Είναι σε μια φάση που νιώθει ότι βάλλεται και είναι σε άμυνα. Τίνα: Υπάρχει και άλλος τρόπος, να μην ασχολούμαστε καθόλου μαζί του.

govastiletto.gr -Δημήτρης Παπανώτας: «Ενημερώστε και τη Μαγγίρα ότι ήταν άθλια η παρουσίασή της»