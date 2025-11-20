Ο γνωστός τράπερ Rack προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια πρόσφατης συναυλίας του, όταν ζήτησε από το κοινό να φωνάξει το σύνθημα «Ιησούς Χριστός νικά».

Σε βίντεο που τραβήχτηκε από θαυμαστή και έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Rack ακούγεται να παροτρύνει τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στο κάλεσμά του.

Η απρόσμενη αυτή στιγμή, που συνδυάζει τη σύγχρονη μουσική τραπ με ένα παραδοσιακό θρησκευτικό σύνθημα, δίχασε τους χρήστες του διαδικτύου. Κάποιοι εξέφρασαν θετικά σχόλια για την κίνησή του, ενώ άλλοι τη βρήκαν παράταιρη ή επιτηδευμένη.

«Θέλω να πουν οι άντρες χαμηλά “Ιησούς Χριστός νικά”» είπε αρχικά ο τράπερ Rack και έπειτα στράφηκε προς τις γυναίκες «Πάλι, μόνο οι γυναίκες».

Το θέμα με τον τράπερ Rack και το σύνθημα «Ιησούς Χριστός νικά» απασχόλησε σήμερα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, την εκπομπή Happy Day του ALPHA.

Στην εκπομπή τοποθετήθηκε ο Ανδρέας Καραγιάννης, εκπρόσωπος της Εκκλησίας, ο οποίος σχολίασε θετικά το περιστατικό, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Από την άλλη βέβαια, ο Δημήτρης Παπανώτας ήταν κάθετα αντίθετος, σχολιάζοντας πως δεν μπορούμε να διαφημίζουμε την πίστη μας. Ειδικά άνθρωποι που βγαίνουν στις πίστες και λένε για ναρκωτικά.

«Το αποτέλεσμα της αγραμματοσύνης είναι αυτό. Πρωτοσέλιδο χθες έλεγε ότι οι Έλληνες μαθητές, το 50% δεν έχουν τα στοιχειώδη μαθηματικά. Το έχω δει γενικότερα το έργο αυτό. Θέλετε να σχολιάσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα γιατί; Έχει σημασία και η πολιτική και όλα. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνω στην πίστα με τα μίνι και ναρκωτικά και τέτοια και μετά να πιστεύω και στο Θεό; Αν αισθάνεσαι τόσο δεμένος πας στο Άγιο όρος, αν νιώθεις το κάλεσμα», ξεκίνησε να σχολιάζει μεταξύ άλλων.

«Αυτό είναι λίγο υπερβολικό που λες. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι να είναι σύγχρονοι και να ζουν όπως ζουν. Δεν είναι θέμα καλέσματος», του απάντησε η Σταματίνα Τσιμτσιλη και κάπως η ένταση ανέβηκε.

«Είπε ότι ακούω τη φωνή», ανταπάντησε ο Δημήτρης Παπανώτας.

Με την Τίνα Μεσσαροπούλου να τοποθετείται και να λέει: «Δεν ξέρω το ρεπερτόριο του παιδιού. Μπορεί οι στίχοι του να μην έχουν… έχουν light. Είναι λίγο περίεργο με το είδος μουσικής. Μπορεί μέσα από τα τραγούδια του να επικαλείται το Θεό. Εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο. Το άλλο να βάζει τον κόσμο να επικαλείται το Θεό είναι λίγο περίεργο».

«Εγώ προτιμώ ένα παλικάρι να επικαλείται τον Θεό μπροστά στα παιδιά. Διαφωνώ στο να μη διαφημίζουμε την πίστη», σχολίασε η παρουσιάστρια, με τον Δημήτρη Παπανώτα να έχει εντελώς διαφορετική άποψη.

«Εκνευρίζομαι γιατί το έχουμε κάνει Ιράν εδώ πέρα. Τι είναι αυτό το πράμα; Ευτελίζουμε την θρησκεία, πουλώντας την σαν εμπόρευμα», είπε εκνευρισμένος.

«Αν νιώθεις ότι η θρησκεία είναι ένα κομμάτι της ψυχής του, της καρδιάς, σου καλό είναι να το λες. Τη σήμερον ημέρα να μην κρυβόμαστε», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

