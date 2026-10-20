Ξέσπασε ξανά στον αέρα του «Happy Day» ο Δημήτρης Παπανώτας, απαντώντας σε όσους του ασκούν κριτική το τελευταίο διάστημα. Ο δημοσιογράφος εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για την έκταση που έχει λάβει η αντιπαράθεση γύρω από το όνομά του, κάνοντας λόγο για τοξική αντιμετώπιση. Την ώρα που ο ίδιος τοποθετούνταν σε υψηλούς τόνους με σκληρές εκφράσεις και ξεκαθάριζε πως δεν θα αφήσει τίποτα αναπάντητο, οι συνεργάτες του στο πάνελ προσπαθούσαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Το νέο ξέσπασμα στον αέρα του Happy Day

«Πες μου αυτό πώς εξηγείται. Πουλάω τόσο, ώστε η τοξικότητά τους δεν έχει όρια. Μπορείτε να με κόψετε κομματάκια, όπως τον μπακλαβά, να πάρει ο καθένας από ένα. Δεν ήξερα να μουγκαθώ για να μην κάνω διαφήμιση», είπε στον αέρα του Happy Day, ενώ σε διαφορετικό σημείο συμπλήρωσε: «Λυσσάξανε να απαντήσω, τους απάντησα, μπας και με αφήσουν στην ησυχία μου. Τώρα που πήραν την απάντηση, ας βγάλουν τον σκασμό. Και πολύ τους πέφτει».

Θυμίζουμε πως τις τελευταίες μέρες το όνομά του βρίσκεται στο επίκεντρο με αφορμή τα όσα είπε για την Φωτεινή Πετρογιάννη. Ο δημοσιογράφος αντέδρασε νωρίτερα στην κριτική που δέχτηκε από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!», υποστηρίζοντας ότι δεν έγινε σεβαστό το πένθος του για τον θάνατο του αδελφού του, τον οποίο έχασε στις 18 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά όσων τον συκοφαντούν.

govastiletto.gr -Ξέσπασε ο Δημήτρης Παπανώτας: «Δεν ήμουν τυχερός, έβαλα το μυαλό μου να δουλέψει»