Ο Φάνης Λαμπρόπουλος φιλοξένησε την καλή φίλη του, και πρώην συνεργάτιδά του στο ραδιόφωνο, Ελένη Βουλγαράκη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», το βράδυ της Παρασκευής 12 Ιουνίου.
Η ραδιοφωνική παραγωγός αναφέρθηκε στην «κόντρα» με τον Δημήτρη Παπανώτα αλλά και στην προοπτική να βρεθεί, κάποια στιγμή, κάτω από την ίδια τηλεοπτική στέγη μαζί του.
«Η Σταματίνα ήταν καθηγήτρια μου στη σχολή δημοσιογραφίας και έχω τέλεια σχέση μαζί της. Δεν ξέρω τώρα πως θα ήταν να συνυπάρχουμε τηλεοπτικά, αν και δεν θεωρώ ότι είναι και το πρώτο πρόβλημα του κόσμου αυτά τα πράγματα. Δεν είναι και το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας επειδή έγινε αυτός ο τσακωμός, που δεν ήταν και τσακωμός.