Δεν συμφωνώ με τις απόψεις του Δημήτρη Παπανώτα. Αυτός δεν συμφωνεί με πράγματα που κάνω εγώ στη ζωή μου. Τι να γίνει τώρα; Μιλήσαμε, με πήρε τηλέφωνο για να μου πει ότι δεν το έθεσε έτσι. Δεν νομίζω ότι το έχει πει και ο ίδιος. Με πήρε για να μου πει ότι στενοχωρήθηκε που με στενοχώρησε, γιατί έχει μάθει ότι είμαι καλό παιδί.

Αλλά σέβομαι ότι μπορεί να έχει κάποιες τέτοιες απόψεις. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω τις δικές του, του Δημήτρη Παπανώτα, οποιουδήποτε» απάντησε η Ελένη Βουλγαράκη.

«Άμα τα φέρει η ζωή έτσι και συνεργαστούμε, δεν ξέρω πως θα είναι αυτή η συνθήκη. Ποτέ μη λες ποτέ, προφανώς, αλλά δεν νομίζω ότι δεν μπορούμε και να συνυπάρξουμε κιόλας. Ότι δηλαδή θα βρεθούμε και θα αηδιάσουμε, δεν είναι τόσο τεταμένο το κλίμα. Δεν πιστεύω ότι θα υπήρχε και πρόβλημα. Δεν ξέρω άμα με συμπαθεί ο άνθρωπος, απλά διαφέρουν οι απόψεις μας» συμπλήρωσε η ραδιοφωνική παραγωγός.

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