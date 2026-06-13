Ο Φάνης Λαμπρόπουλος φιλοξένησε την καλή φίλη του, και πρώην συνεργάτιδά του στο ραδιόφωνο, Ελένη Βουλγαράκη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», το βράδυ της Παρασκευής 12 Ιουνίου.

Η ραδιοφωνική παραγωγός αναφέρθηκε στην «κόντρα» με τον Δημήτρη Παπανώτα αλλά και στην προοπτική να βρεθεί, κάποια στιγμή, κάτω από την ίδια τηλεοπτική στέγη μαζί του.

«Η Σταματίνα ήταν καθηγήτρια μου στη σχολή δημοσιογραφίας και έχω τέλεια σχέση μαζί της. Δεν ξέρω τώρα πως θα ήταν να συνυπάρχουμε τηλεοπτικά, αν και δεν θεωρώ ότι είναι και το πρώτο πρόβλημα του κόσμου αυτά τα πράγματα. Δεν είναι και το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας επειδή έγινε αυτός ο τσακωμός, που δεν ήταν και τσακωμός.

Δεν συμφωνώ με τις απόψεις του Δημήτρη Παπανώτα. Αυτός δεν συμφωνεί με πράγματα που κάνω εγώ στη ζωή μου. Τι να γίνει τώρα; Μιλήσαμε, με πήρε τηλέφωνο για να μου πει ότι δεν το έθεσε έτσι. Δεν νομίζω ότι το έχει πει και ο ίδιος. Με πήρε για να μου πει ότι στενοχωρήθηκε που με στενοχώρησε, γιατί έχει μάθει ότι είμαι καλό παιδί.

Αλλά σέβομαι ότι μπορεί να έχει κάποιες τέτοιες απόψεις. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω τις δικές του, του Δημήτρη Παπανώτα, οποιουδήποτε» απάντησε η Ελένη Βουλγαράκη.

«Άμα τα φέρει η ζωή έτσι και συνεργαστούμε, δεν ξέρω πως θα είναι αυτή η συνθήκη. Ποτέ μη λες ποτέ, προφανώς, αλλά δεν νομίζω ότι δεν μπορούμε και να συνυπάρξουμε κιόλας. Ότι δηλαδή θα βρεθούμε και θα αηδιάσουμε, δεν είναι τόσο τεταμένο το κλίμα. Δεν πιστεύω ότι θα υπήρχε και πρόβλημα. Δεν ξέρω άμα με συμπαθεί ο άνθρωπος, απλά διαφέρουν οι απόψεις μας» συμπλήρωσε η ραδιοφωνική παραγωγός.

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