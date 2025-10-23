Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Δημήτρης Παπανώτας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Super Κατερίνα στον ALPHA και μίλησε με ειλικρίνεια για την προσωπική του ζωή, την καριέρα του αλλά και τις εμπειρίες του στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, που έχει σπουδάσει κτηνιατρική, άνοιξε την καρδιά του και αναφέρθηκε τόσο στα πρώτα του βήματα όσο και στις δύσκολες στιγμές που συνάντησε.

Σχετικά με το ξεκίνημά του στην τηλεόραση, θυμήθηκε ότι όταν παρουσίασε την πρώτη ψυχαγωγική εκπομπή στην Ελλάδα, υπήρχαν στιγμές αμφισβήτησης: «Σκέφτηκα να κάνω μια εκπομπή, ετοίμασα μια κασέτα πιλότο, το πήγα στον καναλάρχη και μου είπε “είναι δυνατόν να βγει αυτό στον αέρα;”. Και βγήκε μέσα σε μισή ώρα! Το πρώτο επεισόδιο έγινε χαμός».

Θύμισε, μάλιστα, ότι ένα από τα θέματα εκείνης της πρώτης εκπομπής αφορούσε ένα prive party του γιου της Ντόρας Μπακογιάννη.

Στη συνέχεια, μίλησε για την τηλεοπτική ηθική και το πώς φαινόταν από νωρίς ποιος τηρούσε δεοντολογία: «Βγαίναμε πράγματα με μαλλιοτραβήγματα, χωρισμένοι… Και βλέπαμε ποιος είχε ήθος και ποιος όχι».

Όταν η συζήτηση ήρθε στο πολιτικά ορθό, ο Δημήτρης Παπανώτας εξέφρασε την έντονη άποψή του: «Το political correct έχει κάνει πολύ κακό. Πιστεύουμε ότι το υπερασπιζόμαστε, αλλά με την παραμικρή αφορμή βγάζουμε όλη την κακία μας. Ο κόσμος το βγάζει στον δρόμο. Είναι βιτρίνα, πίσω από την οποία κρύβεται πολύ μουντζούρα».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ένα περιστατικό που τον είχε σοκάρει σχετικά με τη σεξουαλική του ταυτότητα: «Σήμερα μου ήρθε μήνυμα από μια κυρία που άκουσε στο ραδιόφωνο να λένε “ο Παπανώτας είναι γκέι”. Μου είπε ότι έπαθε σοκ. Δηλαδή, από τη μια έχουμε την πολιτική ορθότητα και από την άλλη ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Έχει τύχει να είμαι με μια κοπέλα και να της λένε ασυναρτησίες».

Ο ίδιος τόνισε ότι όποιος έχει απορίες μπορεί να τον ρωτήσει απευθείας: «Όποιος έχει απορίες για τη σεξουαλική μου ταυτότητα, να με πάρει τηλέφωνο να με ρωτήσει. Το να σου κρεμάνε μια ταμπέλα που δεν σε εκπροσωπεί είναι ανόητο και κακοήθες».

