Ο Δημήτρης Παπανώτας έκανε, το πρωί της Κυριακής 7/12, τηλεφωνική παρέμβαση στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο», έπειτα από τα χθεσινά σχόλια που έγιναν στην εκπομπή με αφορμή τις δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα για τις οικονομικές απολαβές του Αντώνη Λουδάρου, όταν συνεργαζόταν με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Αρχικά, ο Δημήτρης Παπανώτας δήλωσε: «Εγώ τον κύριο Λουδάρο τον θεωρώ ένα πολύ καλό ηθοποιό και ένα πολύ καλό παιδί και του αξίζουν τα καλύτερα. Εγώ είπα ότι στο πιο βαθύ σημείο της κρίσης, που οι μισθοί των πιο καταξιωμένων ανθρώπων στην τηλεόραση είχαν πέσει στο 1/10 και πιο κάτω, ο κύριος Λουδάρος είχε κάνει μια πολύ καλή οικονομική συμφωνία απίστευτου ύψους και άρα δεν αδίκησε καθόλου τον εαυτό του. Σε τι διαφωνείτε ακριβώς με αυτό;».

Επιπλέον, ο παρουσιαστής του Alpha ανέφερε: «Αν έχεις μια άλλη οπτική, Αφροδίτη μου, να πεις ότι έχεις μια άλλη οπτική. Αυτό εμένα δεν με καθιστά πολέμιο του Αντώνη Λουδάρο. Στη δική μου οπτική μπορείς να μου πεις πού είναι το λάθος; Δεν τον έκρινε κανένας. Εσείς βάζετε στο στόμα μου λόγια που δεν έχω πει. Καθόλου δεν τον αδικώ, τη δική του δήλωση κρίνω».

Ο Δημήτρης Παπανώτας συμπλήρωσε: «Η εκπομπή τότε έκανε 7-8% και η δική μας, που παίρναμε το 1/10 των χρημάτων, έκανε 30%. Δεν μπορείς μετά να βγαίνεις και να λες ότι αδίκησες τον εαυτό σου και δεν σε πούλησες όπως έπρεπε. Αυτή είναι η δική σας ερμηνεία, εγώ έκανα μια άλλη. Επειδή έχω βαρεθεί τον κανιβαλισμό στην τηλεόραση, να ξεκαθαρίσω από την πλευρά μου ότι τον θεωρώ ένα πολύ καλό παιδί και έναν πολύ καλό ηθοποιό. Τώρα από ‘κει και πέρα, οι ερμηνείες σας, εγώ ξέρω πολύ καλά τι λέω κάθε φορά που το λέω και με λεπτομέρειες. Παρακαλώ, λοιπόν, όταν θέλετε να σχολιάσετε μία δική μου δήλωση, να ψάχνετε λίγο τι έχω πει».

Τέλος, ο Δημήτρης Παπανώτας υπογράμμισε: «Είναι μαγκιά του οποιουδήποτε να πάρει όσα περισσότερα χρήματα μπορεί να πάρει και να τα χαίρεται και να περάσει καλά. Αυτό δεν σου δίνει όμως το δικαίωμα να βγαίνεις και να λες ότι δεν πούλησες τον εαυτό σου όσο έπρεπε. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον δεν καταλάβαινες ποια ήταν η κατάσταση γύρω σου. Νομίζω ότι και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι μάλλον ήταν ατυχής αυτή η δήλωσή του».

