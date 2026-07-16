Στιγμές απόλυτης ευτυχίας βιώνουν ο Δημήτρης Παππάς και η Άννα Μπεζάν. Το ζευγάρι, που έχει γενέθλια με διαφορά μίας ημέρας, διοργάνωσε ένα κοινό πάρτι σε γνωστό στέκι μαζί με την οικογένειά τους και στενούς φίλους. Εκεί, ο γιος της Χριστίνας Παππά αποφάσισε να κάνει την απόλυτη έκπληξη στη σύντροφό του, προχωρώντας τη σχέση τους στο επόμενο στάδιο με μια κίνηση που κανείς δεν περίμενε!

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, μπροστά σε συγγενείς και φίλους, γονάτισε μπροστά στην Άννα Μπεζάν και έβγαλε το δαχτυλίδι από την τσέπη του, ζητώντας της να τον παντρευτεί. Η αγαπημένη του χρειάστηκε λίγα δευτερόλεπτα για να συνειδητοποιήσει τι συνέβαινε, καθώς η κίνηση του την αιφνιδίασε. Η στιγμή, όμως, που ξεχώρισε περισσότερο στο βίντεο ήταν η αντίδραση της Χριστίνας Παππά. Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό της και άρχισε να φωνάζει από χαρά: «Πες του το ναι!».

«Το έμφραγμα πώς το γλίτωσα ούτε εγώ ξέρω! Σας αγαπώ πολύ! Είστε η ζωή μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η σχέση της Χριστίνας Παππά με τον γιο της είναι ιδιαίτερα δυνατή, ενώ με τα χρόνια έχει αναπτύξει έναν ξεχωριστό δεσμό και με την Άννα Μπεζάν, την οποία έχει αγκαλιάσει σαν μέλος της οικογένειάς της και συχνά αποκαλεί με τρυφερότητα «πριγκίπισσά μου».

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