Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Μια τυχαία συνάντηση στην Πάτμο τους άλλαξε ολοκληρωτικά τη ζωή. Ο Δημήτρης Πατέρας και η Ιταλίδα Giorgina Clavarino γνωρίστηκαν ένα βράδυ στο πανέμορφο ελληνικό νησί και ο έρωτας ήταν κεραυνοβόλος.

Η Ιταλίδα, Brand & Marketing Strategist αφηγείται: «Μέσα σε ελάχιστο χρόνο ένιωσα υπέροχα μαζί του. Γελούσαμε ασταμάτητα, κι όταν με ρώτησε αν ήθελα να πάμε για ένα παγωτό, μπήκε κατευθείαν στην καρδιά μου!».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε πριν μια εβδομάδα και η τελετή πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Magliano Sabina, μια μικρή πόλη λίγο έξω από τη Ρώμη, γνωστή για την ύπαιθρο και τα ιστορικά της κτίσματα, με λειτουργό τον Καρδινάλιο Giambattista Re.

Μετά το μυστήριο, οι καλεσμένοι μεταφέρθηκαν για τη δεξίωση στην Tenuta Santa Cristina, ένα μεγάλο κτήμα που ανήκει στην οικογένεια Clavarino εδώ και πάνω από πενήντα χρόνια. Εκεί, διοργανώθηκε ένα λαμπερό γαμήλιο δείπνο σε φυσικό σκηνικό, με ιδιαίτερη έμφαση στην αισθητική και τις λεπτομέρειες.

Η ίδια η Giorgina ήθελε το after-party να είναι πιο χαλαρό και χαρούμενο: με ζωντανή μουσική, χορούς κάτω από τα αστέρια και μια ανεπίσημη, αυθεντική ατμόσφαιρα, ώστε μετά τους μήνες της προετοιμασίας να απολαύσει απλώς τη στιγμή.

Ο Δημήτρης (Dimitri) Πατέρας προέρχεται από την γνωστή ελληνική οικογένεια εφοπλιστών, με μακρά παράδοση στη ναυτιλία και δεσμούς με το διεθνή επιχειρηματικό κόσμο. Σπούδασε και δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, συνδυάζοντας το επαγγελματικό του υπόβαθρο με κοσμοπολίτικο τρόπο ζωής.

Από την άλλη, η πανέμορφη Giorgina Clavarino είναι Ιταλίδα δημοσιογράφος μόδας και creative consultant, γνωστή για τη συνεργασία της με τη Vogue Italia και άλλα περιοδικά υψηλής ραπτικής. Ανήκει σε ιστορική ρωμαϊκή οικογένεια και ξεχωρίζει για το εκλεπτυσμένο προσωπικό στυλ της, που ενώνει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική.