Ο Δημήτρης Πετρόπουλος φιλοξενήθηκε στο YouTube κανάλι του «N1 Casino» και μίλησε στο διαδικτυακό «Τσάι με ΛεμόΝ1» σχετικά με τη συμμετοχή του στη σειρά «Στο Παρά Πέντε» και τη σχέση του με τους πρωταγωνιστές της κωμωδίας, αλλά και για την αμοιβή που λάμβανε ως «πρωθυπουργός».

Όσον αφορά το ποιος ηθοποιός από τη βασική πεντάδα του «Παρά Πέντε» ήταν πιο κοντά του και ποιος πιο απόμακρος, ο Δημήτρης Πετρόπουλος σημείωσε: «Δεν είχα με κανέναν τέτοια επικοινωνία που να μπορώ να κρίνω τις συναισθηματικές θερμοκρασίες. Δεν είχα πιο κοντινή επικοινωνία ούτε με τον Γιώργο. Με όλους είχα λίγη επικοινωνία», δήλωσε αρχικά ο Δημήτρης Πετρόπουλος.

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε για το συμπρωταγωνιστή του από τη σειρά, που συμπαθούσε λιγότερο, απαντώντας: «Είναι μια ερώτηση που μου γίνεται τακτικά. Σε οποιαδήποτε σειρά ρωτούν: ‘Περνάτε καλά;’ και λες: ‘Περνάμε καλά; Ποιοι;’ Τι σε κάνει σαν θεατή να πιστεύεις ότι συναντιέμαι με κάποιον; Παίζουμε στην ίδια σειρά, δε σημαίνει ότι συνυπάρχουμε. Μπορεί να μην έχουμε καμία σκηνή μαζί. Δεν είναι μόνο το ‘Παρά Πέντε’ που ήταν ο ρόλος έτσι, ώστε αυτός τους έψαχνε και αν τους έβλεπε ή τους έβρισκε, τελείωσε και η σειρά. Εκεί υπήρχε και ένας πιο συγκεκριμένος λόγος λόγω του θέματος. Αλλά γενικά ποιον βλέπουμε; Αν στριμώξεις τον θεατή και του πεις ‘Με ποιον νομίζεις ότι διασταυρώθηκα;’ θα δεις ότι όλο το καστ δε διασταυρώνεται. Εγώ είχα δει τα παιδιά 2-3 φορές σε κάτι εκδηλώσεις».

Επιπλέον, ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε τα χρήματα που λαμβάνει για τις επαναλήψεις της σειράς, αλλά και το μισθό του, όσο έκανε τα γυρίσματα, με τον ίδιο να σημειώνει: «Δεν ξέρω πόσα χρήματα λαμβάνω ετησίως. 13 χρόνια περίμενα να πάω για να πάρω τα δικαιώματα και ήταν 4.000 ευρώ. Κάπου εκεί. Δεν είναι βάσει του συμβολαίου που υπέγραψα το 2005. Ήταν καθορισμένα τα ποσοστά. Η δικιά μου αμοιβή στο ‘Παρά Πέντε’ ήταν 986 ευρώ. Κάτι τέτοιο. Ήταν ελάχιστα, λιγότερο από ένα χιλιάρικο. Δεν ήταν τα φοβερά νούμερα. Οι πρωταγωνιστές αμείβονταν καλύτερα».

