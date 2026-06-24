Πιο συγκεκριμένα, σε δηλώσεις που έκανε στον Άρη Καβατζίκη και την εκπομπή «Buongiorno», ο γνωστός ηθοποιός τόνισε: «Έκανα χιούμορ και μόνο χιούμορ. Προφανώς και ζούμε σε μια χώρα στην οποία το χιούμορ πεθαίνει και μάλλον πεθαίνει και η χώρα απ’ ό,τι φαίνεται. Υπάρχουν πολύ καίρια προβλήματα για να επιλυθούν. Είμαι ένας σοβαρός κωμικός και απορώ πως αυτό που είπα παρεξηγήθηκε σε τέτοιο βαθμό. Είμαι σίγουρος ότι εάν ζούσαν ο Σωτήρης Μουστάκας και ο Στάθης Ψάλτης, εξαιρετικοί ηθοποιοί και οι δύο, και άκουγαν το αστείο μου, θα γελούσαν με την ψυχή τους».

Μάλιστα, ο ίδιος συμπλήρωσε: «Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και θα ήθελα αυτή η ιστορία να κλείσει εδώ, γιατί δεν υπάρχει κάτι περαιτέρω για συζήτηση».

govastiletto.gr – Δημήτρης Πιατάς: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με την γοητευτική σύζυγό του, Λέλα και τις δύο κόρες τους στο θέατρο