Ο Δημήτρης Πιατάς έδωσε τη δική του απάντηση στον Γιάννη Σμαραγδή, έπειτα από την παρεξήγηση του σκηνοθέτη για τη δήλωση του ηθοποιού ότι ο Στάθης Ψάλτης και ο Σωτήρης μουστάκας πέθαναν μετά τη συμμετοχή σε ταινίες του, με τον γνωστό πρωταγωνιστή να τονίζει ότι τα λεγόμενά του είχαν χιουμοριστικό περιεχόμενο.
Πιο συγκεκριμένα, σε δηλώσεις που έκανε στον Άρη Καβατζίκη και την εκπομπή «Buongiorno», ο γνωστός ηθοποιός τόνισε: «Έκανα χιούμορ και μόνο χιούμορ. Προφανώς και ζούμε σε μια χώρα στην οποία το χιούμορ πεθαίνει και μάλλον πεθαίνει και η χώρα απ’ ό,τι φαίνεται. Υπάρχουν πολύ καίρια προβλήματα για να επιλυθούν. Είμαι ένας σοβαρός κωμικός και απορώ πως αυτό που είπα παρεξηγήθηκε σε τέτοιο βαθμό. Είμαι σίγουρος ότι εάν ζούσαν ο Σωτήρης Μουστάκας και ο Στάθης Ψάλτης, εξαιρετικοί ηθοποιοί και οι δύο, και άκουγαν το αστείο μου, θα γελούσαν με την ψυχή τους».
Μάλιστα, ο ίδιος συμπλήρωσε: «Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και θα ήθελα αυτή η ιστορία να κλείσει εδώ, γιατί δεν υπάρχει κάτι περαιτέρω για συζήτηση».
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