Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Δημήτρης Πιατάς μίλησε στη Σάσα Σταμάτη και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην απουσία του από την τηλεόραση.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για όλα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη.

Στην τηλεόραση γιατί δεν σας βλέπουμε;

Τι είναι αυτό; Δεν με φωνάζουν. Δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να μη με χρειάζονται. Θες να απαντάω εγώ για ανθρώπους οι οποίοι είναι δουλειά άλλων;

Θα θέλατε εσείς να κάνετε τηλεόραση;

Αν μου προτείνουν, ναι. Αν έχει ενδιαφέρον. Η τηλεόραση έχει χρήματα και τα χρειάζομαι. Δεν είμαι πλούσιος. Εργάζομαι για να επιβιώσω, όπως οι κανονικοί άνθρωποι, δεν είμαι κάτι διαφορετικό.

Μήπως επειδή δεν είστε συστημικός;

Συστημικός δεν ήμουνα ποτέ. Αλλά να σου πω κάτι; Είναι η εποχή των μη συστημικών αυτήν τη στιγμή. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο έχω καταφέρει να επιβιώσω κιόλας, ίσως. Με εκτιμάει ένας κόσμος που κανονικά είμαι απέναντί του. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί το εκτιμούν.

Αυτοί που με αγαπάνε και είναι φίλοι μου, το θεωρώ αυτονόητο να με χειροκροτούν και να είναι μαζί μου. Τώρα, το ότι μπορεί να με χειροκροτεί ένας με τον οποίο πιθανώς δεν έχω σχέση, που μπορεί και να μην τον εκτιμώ κιόλας ή να μου είναι αδιάφορος, μ’ αρέσει.

Είστε 75 χρόνων. Τι θυμάστε από όλα αυτά τα χρόνια να σας στενοχωρούσε;

Συνήθως ερωτικές απογοητεύσεις. Μιλάμε για τα νιάτα µου. ∆εν έδωσα αξία στις επαγγελματικές απογοητεύσεις, πήγα παρακάτω.

Πώς βιώνετε την απόρριψη από το άλλο φύλο;

Κοίτα, συμβαίνει και σε εσένα, συμβαίνει και σε εμένα. Η προσωπική µου απογοήτευση ήταν ότι η αντικατάστασή µου από τη φίλη µου µε έναν άλλον, ήταν ότι ο άλλος ήταν ωραιότερος από εμένα.

