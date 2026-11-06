Την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά τον θάνατο της συζύγου του, Λέλας, παραχώρησε ο Δημήτρης Πιατάς, στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου.

Με αφορμή τη συμμετοχή του στη σειρά «Νταντά της Γειτονιάς», ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την εμπειρία του ως παππούς, αποκαλύπτοντας πως αναλαμβάνει συχνά και τις καθημερινές υποχρεώσεις της φροντίδας των εγγονιών του.

Όπως εξήγησε, η ενασχόλησή του μαζί τους τού προσφέρει μεγάλη χαρά, ενώ αποτελεί και μια ευκαιρία να εξασκηθεί για τις ανάγκες του τηλεοπτικού του ρόλου.

Η σχέση με τα δύο εγγόνια του

Ο ηθοποιός έχει δύο εγγόνια, την 9χρονη Ολίβια και τον μικρό Δημήτρη, που είναι 16-17 μηνών. Μιλώντας για την καθημερινότητά του μαζί τους, περιέγραψε με χιούμορ τις ευθύνες που αναλαμβάνει, παρομοιάζοντας την εμπειρία του με εκείνη μιας νταντάς.

«Αυτή τη στιγμή είμαι παππούς, έχω δύο υπέροχα εγγόνια, την Ολίβια και τον Δημήτρη, οπότε ως παππούς έχω κάνει πρόβες. Κάνω και την νταντά, τα παίρνω από το σχολείο, κάνω τέτοιου είδους δουλειές και με πολύ μεγάλη χαρά. Οφείλω να ομολογήσω ότι κάνοντας αυτού του είδους τις πρόβες, βελτιώνομαι και για το σίριαλ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απώλεια της συζύγου του, Λέλας Πιατά

Η συνέντευξη δόθηκε λίγες ημέρες μετά την απώλεια της συζύγου του, Λέλας Πιατά, με την οποία ο ηθοποιός είχε μοιραστεί περισσότερα από 40 χρόνια κοινής ζωής.

Παρά το βαρύ πένθος του, ο Δημήτρης Πιατάς επέλεξε να συνεχίσει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου ανέβηκε κανονικά στη σκηνή του θεάτρου Χορν, συμμετέχοντας στην παράσταση «Μάρτυρας Κατηγορίας».

Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε στους θεατές, μετά την ολοκλήρωση της παράστασης, ο συνάδελφός του Γιάννης Βούρος.

Στην τοποθέτησή του στάθηκε στις απαιτήσεις του επαγγέλματος και στην αφοσίωση που χρειάζεται η παρουσία ενός ηθοποιού στη σκηνή, επισημαίνοντας πως πολλές φορές οι άνθρωποι του θεάτρου καλούνται να αφήσουν στην άκρη προσωπικές δυσκολίες για να ανταποκριθούν στο έργο τους.

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