Ο Δημήτρης Πιατάς μίλησε για την προσωπική του απώλεια στα 28α Θεατρικά Βραβεία Κοινού, εξηγώντας γιατί επέλεξε να βρεθεί κανονικά στη θεατρική σκηνή.

Ο αγαπημένος ηθοποιός συνομίλησε με τους δημοσιογράφους και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην πρόσφατη απώλεια της μητέρας του, αλλά και στην απόφασή του να συμμετάσχει κανονικά στην παράσταση στην οποία πρωταγωνιστούσε, παρά το βαρύ προσωπικό του πένθος.

Η απάντηση του Δημήτρη Πιατά για την απώλεια της μητέρας του

Όταν οι δημοσιογράφοι του εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους, ο Δημήτρης Πιατάς θέλησε να ξεκαθαρίσει πως προτιμά να κρατήσει τον πόνο του μακριά από τη συγκεκριμένη δημόσια εμφάνιση, καθώς η παρουσία του εκεί είχε αποκλειστικά θεατρικό χαρακτήρα.

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε με άλλη ιδιότητα. Ο πόνος ανήκει σε εμένα και ήρθαμε για να τιμήσουμε το θέατρο», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, μίλησε για τη σημασία του θεάτρου και τον ρόλο που εξακολουθεί να διαδραματίζει στον πολιτισμό, επισημαίνοντας την ανάγκη να υπάρχει μια ζωντανή πολιτιστική παρουσία στη χώρα.

Γιατί επέλεξε να συνεχίσει κανονικά τις παραστάσεις

Ο ηθοποιός δέχτηκε επίσης ερώτηση σχετικά με το κατά πόσο η θεατρική δραστηριότητα μπορεί να λειτουργήσει ως ένα είδος ψυχοθεραπείας για τους ανθρώπους του χώρου, ιδιαίτερα όταν βιώνουν την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου.

Ο ίδιος απέφυγε να επεκταθεί σε ζητήματα που αφορούν την προσωπική του ζωή, διευκρινίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζει το θέατρο με ιατρικούς όρους, αλλά ως μια μορφή πολιτιστικής έκφρασης και προσφοράς.

«Δεν απαντάω για πράγματα τα οποία είναι πολύ προσωπικά. Δεν αντιμετωπίζω το θέατρο ιατρικά, με ιατρικούς όρους αλλά με πολιτιστικούς όρους. Άρα, λυπάμαι, δεν αισθάνομαι ότι είμαι άρρωστος. Το αντίθετο, είμαι απόλυτα υγιής για να μπορώ να προσφέρω στο θέατρο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Δημήτρης Πιατάς αναφέρθηκε στη διαχρονική δέσμευση των ηθοποιών απέναντι στην τέχνη τους, τονίζοντας πως η σκηνή αποτελεί προτεραιότητα και πως οι άνθρωποι του θεάτρου παραμένουν παρόντες όσο μπορούν να δημιουργούν.

«Να σας πληροφορήσω, αν δεν το ξέρετε, ότι όλοι οι ηθοποιοί, από καταβολής υποκριτικής τέχνης, είναι πάντοτε παρόντες. Είναι απόντες μόνο όταν είναι απόντες από τη ζωή… Είναι πολύ δύσκολο, πολύ ψυχοφθόρο αλλά το θέατρο προηγείται πάντα, για όλα. Το θέατρο είναι η αιωνιότητα και η ζωή», κατέληξε.

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