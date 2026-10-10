Θύμα εκφοβισμού σε επαγγελματικό χώρο έπεσε πρόσφατα ο Δημήτρης Σαμόλης, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει ακαριαία από τη συγκεκριμένη συνεργασία. Φιλοξενούμενος το βράδυ της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Ένας κι ένας», ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στα όσα βίωσε, ενώ έκανε μια αναδρομή και στα παιδικά του χρόνια, μιλώντας για τα περιστατικά bullying που είχε αντιμετωπίσει τότε.

Όσα δήλωσε στην εκπομπή «Ένας κι ένας»

«Στον εκφοβισμό που βίωσα σαν παιδί με πονούσε και η βία των ανθρώπων που με εκφόβιζαν και η σιωπή όσων δεν αντιδρούσαν. Και η ντροπή που ένιωθα όταν μου συνέβαινε και το ότι δεν ένιωθα ασφάλεια να το μοιραστώ με τους γονείς μου. Ήταν κάτι που ντρεπόμουν και το κρατούσα μυστικό. Μεγαλύτερη ήταν η έννοιά μου να μην μαθευτεί. Σαν να με είχα θωρακίσει τόσο πολύ ως παιδί, που πίστευα ότι εγώ θα το αντέξω, αρκεί να μην το μάθουν οι υπόλοιποι», είπε ο ηθοποιός.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως ο εκφοβισμός είναι ακόμη πιο ταπεινωτικό γεγονός όταν αφορά έναν ενήλικα και τόνισε πως είναι χαρούμενος που ο ίδιος έχει βάλει τα όριά του πλέον, φέρνοντας ως παράδειγμα το περιστατικό που αντιμετώπισε.

«Πολλές φορές σκέφτομαι πως, όταν σου συμβαίνει και στην ενήλικη ζωή, είναι ακόμα πιο ταπεινωτικό γιατί μπορεί να μην μπορείς να αντιδράσεις. Μου έχει συμβεί πολύ λιγότερο και, σε μια στιγμή που μου συνέβη πριν από λίγο καιρό επαγγελματικά, χαίρομαι γιατί με μεγάλη γαλήνη και ψυχραιμία το επικοινώνησα και έφυγα αμέσως από τη δουλειά αυτή», ανέφερε.

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Ο Δημήτρης Σαμόλης εξήγησε πως δέχτηκε λεκτική επίθεση και επισήμανε πως αντιμετώπισε το σκηνικό με πολλή ψυχραιμία: «Το δέχθηκα με τη μορφή της λεκτικής επίθεσης. Αλλά ήταν τόσο καθαρό πλέον για μένα, ότι δηλαδή “εγώ δεν το θέλω αυτό” και το έκανα με έναν τρόπο που μ’ άρεσε. Με την έννοια πως δεν το επικοινώνησα προς τα έξω, δεν ήταν το ζήτημά μου να βγει προς τα έξω ως είδηση. Ήταν να λυθεί το θέμα. Αυτά, θεωρώ, είναι ακριβά τραύματα που εγώ προσωπικά δεν θέλω να τα εκθέτω με όνομα, γιατί το ζήτημα δεν είναι η κλειδαρότρυπα, αλλά η ορατότητα. Μετά θα αρχίσουμε το κουτσομπολιό. Εγώ θέλω να το επικοινωνήσω για να βοηθήσω κάποιον», είπε χαρακτηριστικά.

govastiletto.gr -Δημήτρης Σαμόλης: «Έχω βγει πρόσφατα από ένα χωρισμό και προσπαθώ να βρω τα πατήματά μου»