Καλεσμένος στο Πρωινό βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Δημήτρης Σαμόλης, μιλώντας ανοιχτά για τη διαδρομή του, τις σπουδές που άφησε πίσω και τη δύσκολη σχέση με τον πατέρα του σε ό,τι αφορά την επιλογή της υποκριτικής.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως, παρότι ολοκλήρωσε τη Νομική και έκανε την πρακτική του στην Ευελπίδων, γρήγορα συνειδητοποίησε ότι δεν ανήκε σε αυτόν τον χώρο.

Οι πρώτοι μήνες στο δικηγορικό γραφείο συνοδεύτηκαν από έντονο άγχος και κρίσεις πανικού, με τον ίδιο να καταλαβαίνει πως αν συνέχιζε εκεί, θα προδιδόταν ο εαυτός του.

Όπως ανέφερε, ακόμη και οι άνθρωποι γύρω του τον παρότρυναν να ακολουθήσει αυτό που πραγματικά τον εκφράζει.

Η αγάπη του για το θέατρο είχε ξεκινήσει από πολύ νωρίς. Σε ηλικία μόλις 13 ετών, είδε μια αγγελία για οντισιόν της Αλίκης Βουγιουκλάκη και με τη βοήθεια της μητέρας του, συμμετείχε κρυφά από τον πατέρα του.

Μέσα σε λίγες ημέρες βρέθηκε να παίζει στη «Μελωδία της ευτυχίας», γεγονός που άλλαξε τη ζωή του. Η αντίδραση του πατέρα του, ωστόσο, δεν ήταν θετική, καθώς του έθεσε αυστηρούς όρους, αναγκάζοντάς τον να αριστεύσει στο Σχολείο για να συνεχίσει.

Μιλώντας για το σήμερα, ο Δημήτρης Σαμόλης παραδέχτηκε ότι η σχέση με τον πατέρα του έχει βελτιωθεί, όμως η αποδοχή ήρθε αργά.

Όπως είπε, ο πατέρας του άρχισε να τον βλέπει διαφορετικά μετά τη συμμετοχή του στις «Άγριες Μέλισσες», κάτι που για τον ίδιο είχε μια πικρή γεύση. Η αναγνώριση, όπως εξήγησε, θα ήθελε να είχε έρθει πριν από την επιτυχία και όχι ως αποτέλεσμα της δημόσιας αποδοχής.

Ο ηθοποιός τόνισε πως, όσο κι αν τον χειροκροτεί το κοινό, πάντα υπάρχει εκείνη η ανάγκη για την επιβεβαίωση που έλειψε σε κρίσιμα χρόνια.

Παραδέχτηκε επίσης ότι νιώθει άγχος κάθε φορά που τον παρακολουθούν δικοί του άνθρωποι στη σκηνή, δείχνοντας πόσο βαθιά επηρεάζουν οι οικογενειακές σχέσεις ακόμη και έναν καταξιωμένο καλλιτέχνη.

Govastiletto.gr – Δημήτρης Σαμόλης: «Έχω βγει πρόσφατα από ένα χωρισμό και προσπαθώ να βρω τα πατήματά μου»