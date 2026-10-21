O Δημήτρης Σκαρμούτσος ήταν καλεσμένος, την Τετάρτη 21/10, στην εκπομπή «Νωρίς-νωρίς» με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη.

Ο γνωστός σεφ αναφέρθηκε στην προσπάθεια που κάνει τα τελευταία χρόνια να χάσει κιλά, ενώ τόνισε ότι ενώ είναι ψυχολογικά σε εξαιρετική κατάσταση, σωματικά είναι ράκος.

«Θα σας πω την καινούργια μου φιλοσοφία για τον άντρα άνω των 50, την σκεφτόμουν στον δρόμο. Ο άντρας άνω των 50-55 αν δεν μπορεί να αλλάξει μηχανή, βγάζει προβλήματα. Εγώ είμαι σε φάση τώρα που βγάζω διάφορα προβλήματα και δε μου αρέσει καθόλου. Ψυχολογικά είμαι εξαιρετικά, σωματικά είμαι ένα ράκος.

Δεν είμαι καθόλου fit. Έπαθα ζάχαρο, είπα να κάνω δίαιτα. Έχασα τα κιλά, παρέμεινε το ζάχαρο, αλλά πεινάω μόνιμα. Όταν ξεκίνησα τη δίαιτα έλεγε ότι θα κοιμηθώ να μην πεινάω, τώρα ξυπνάω στον ύπνο μου και πεινάω. Δε μπορώ να το ρυθμίσω αυτό. Αγαπώ το φαγητό, αγαπώ να το τρώω. Τα κιλά τα έχασα με δυσκολία. Δυο χρόνια ταλαιπωρία.

Ξέρεις τι είναι να είσαι όλη μέρα μέσα στο φαγητό, να μυρίζεις ψητά, λαχανικά, γλυκά… και να μη μπορείς να ακουμπήσεις τίποτα; Τι να το κάνεις; Αλήθεια είναι αυτό που λένε για τους σεφ ότι επειδή είναι όλη μέρα μέσα στο φαγητό μετά το ρίχνουν στα junk food. Τρελαινόμαστε οι περισσότεροι. Η νέα γενιά είναι πολύ αδύνατα όλα τα παιδιά, δε μπορώ να το καταλάβω αυτό» είπε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

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