Δημήτρης Σκαρμούτσος: Συγκλονίζει για την περιπέτεια υγείας του γιου του – «Δεν ξέραμε αν θα ζήσει»

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος προχώρησε σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση, καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», μιλώντας για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε ο γιος του, αμέσως μετά τη γέννησή του. Ο γνωστός σεφ αναφέρθηκε στις δραματικές στιγμές που έζησε η οικογένειά του, αποκαλύπτοντας ότι οι πρώτες ημέρες της ζωής του παιδιού του ήταν εξαιρετικά δύσκολες και γεμάτες αγωνία. Όπως έχει αποκαλύψει και στο παρελθόν, όταν γεννήθηκε ο γιος του, παρουσίασε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεσα η μεταφορά του από τα Χανιά στην Αθήνα, προκειμένου να νοσηλευτεί σε εξειδικευμένο νοσοκομείο. Η κατάσταση ήταν τόσο κρίσιμη, ώστε οι δικοί του άνθρωποι προχώρησαν ακόμη και στη βάφτισή του, αφού υπήρχε έντονος φόβος για τη ζωή του.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μίλησε με συγκίνηση για εκείνες τις δύσκολες ώρες, περιγράφοντας την αγωνία που βίωσε ως πατέρας, ενώ τόνισε ότι η συγκεκριμένη εμπειρία άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη ζωή, κάνοντάς τον να εκτιμά περισσότερο κάθε στιγμή με τα παιδιά και την οικογένειά του.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος δήλωσε: «Είμαι 56 χρονών και αρχίζω και φοβάμαι πλέον. Φοβάμαι να μην προλάβω να δω τα παιδιά μου να μεγαλώνουν. Πριν τα 30 ήταν τα χαμένα χρόνια με απερισκεψίες. Από εκεί και μετά άρχισα να ζω. Οι γονείς μου προσπαθούσαν να μας εξασφαλίσουν τα προς το ζην. Εγώ ήθελα να πετύχω από τα 13 μου γιατί μου έλεγαν όλοι ότι δεν θα τα καταφέρω. Πέτυχα πολύ περισσότερα από αυτά που περίμεναν οι άλλοι».

Για την περιπέτεια υγείας του γιου του, με τον οποίο έχουν το ίδιο όνομα, εξομολογήθηκε: «Ο γιος μου ήταν το πρώτο βήμα μου που μου άλλαξε τον χαρακτήρα μου. Από μωρό ήταν μαχητής και ένα έξτρα κίνητρο για εμένα. Ο γιος μου, ο Δημήτρης, είχε μια περιπέτεια υγείας. Έπρεπε να γίνει αεροβάπτισμα γιατί δεν ξέραμε αν θα ζήσει. Τα παιδιά μου είναι το άλφα και το ωμέγα».

govastiletto.gr – Δημήτρης Σκαρμούτσος: Εμφανίστηκε με δεμένο χέρι στο «Buongiorno» – Τι συνέβη στον σεφ;