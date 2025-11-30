Η σημερινή εκπομπή του Μιχάλη Κεφαλογιάννη «Ζω Καλά» ήταν αφιερωμένη στους κινδύνους που εγκυμονούν τα social media για τα παιδιά και πώς οι γονείς μπορούν να διαχειριστούν αυτό το κομμάτι.

Ο Δημήτρης Σκουλός ήταν ο καλεσμένος. Ο φωτογράφος, που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από το ρόλο του κριτή στο GNTM, ως πατέρας δύο ανήλικων κοριτσιών, μίλησε για το πώς προσπαθεί να διαφυλάξει ο ίδιος τα παιδιά του από τους κινδύνους που υπάρχουν στο ίντερνετ, αλλά και για το πώς αντιδρά όταν η μεγάλη του κόρη του ζητά να ανοίξει λογαριασμό στα social media.

Ο Δημήτρης Σκουλός είπε: «Δεν έχω δείξει ποτέ στα social media τα παιδιά μου. Κανείς δεν ξέρει – ψηφιακά τουλάχιστον – πώς είναι τα παιδιά μου. Δε με φοβίζει τίποτα, αλλά θεωρώ ως μπαμπάς ότι είναι δουλειά μου, υποχρέωσή μου να προστατεύσω τα παιδιά μου από αυτόν τον κόσμο που δεν είναι έτοιμα ακόμα να αφομοιώσουν.

Η μικρή μου δεν έχει γίνει ακόμα πέντε και η μεγάλη θα γίνει 13. Όλο αυτό τον όγκο πληροφοριών, που ο περισσότερος είναι και άχρηστος, τα παιδιά δε μπορούν να τον αφομοιώσουν. Δε μπορούν να ξεχωρίσουν τα άχρηστα από τα καλά. Η μεγάλη μου κόρη έχει κινητό για επικοινωνία. Δεν έχει social media, αν και μου τα ζητάει.

Της εξηγώ, και το καταλαβαίνει στο τέλος της μέρας, γιατί ποιο λόγο δεν είναι ακόμα η ηλικία της για να έχει όλα αυτά. Η μικρή δεν έχει τάμπλετ ή κάτι τέτοιο. Παιδικά στην τηλεόραση ή κάποια ταινία θα δει. Έχει ακουμπήσει κινητό για να δει τις φωτογραφίες που βγάζουμε, μέχρι εκεί. Η μεγάλη μου κόρη ασχολείται κάθε μέρα με τον αθλητισμό, έχει τα μαθήματά της.

Αν κατευθύνεις τα παιδιά σε άλλα πράγματα, πιο δημιουργικά, αμέσως μειώνεται ο χρόνος που έχουν για να ασχοληθούν ή να πιέσουν τους γονείς για το κινητό. Η κόρη μου μπορεί να έχει κινητό τηλέφωνο, αλλά έχει παιδικό λογαριασμό, δε μπορεί να κατεβάσει κάτι αν δε με ενημερώσει εμένα το σύστημα, δε μπορεί να δει κάτι, αν δε με ενημερώσει».

