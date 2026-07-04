Ο Δημήτρης Σκουλός μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έδωσε μερικές συμβουλές στους singles και τα ζευγάρια.

Ο φωτογράφος μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με τις καλοκαιρινές διακοπές, προτρέποντας στα ζευγάρια να μην δείχνουν προσωπικές τους στιγμές στα social media, γιατί το σημαντικό είναι να περνάς καλά εκτός των social media, αλλά για τους singles -όπως αναφέρει-, θα τα συζητήσουμε κάποια άλλη φορά.

H ανάρτησή του

«Φέτος το καλοκαίρι, θέλω να κάνεις ένα πράγμα. Αν πας διακοπές, με τον ή την σύντροφό σου, δεν θα πάρεις ένα πράγμα μαζί. Δεν θα πάρεις το κινητό σου, απλά θα πάρεις μια κάμερα να απαθαντίσεις τις στιγμές, τις ωραίες στιγμές που θα περάσεις, ώστε να τις ξαναβλέπεις, να τις θυμάσαι τι ωραία που περάσατε».

«Δε χρειάζεται να μας δείχνετε, πόσο καλά περνάτε real time. Το θέμα είναι να περάσατε καλά, όχι να μας το δείξετε. Εντάξει; Όσο για εσάς, που δε θα πάτε ζευγάρι διακοπές, το αν θα πάρετε κινητό ή κάμερα, θα το συζητήσουμε άλλη φορά» ανέφερε ο γνωστός φωτογράφος.

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