Ο Δημήτρης Σκουλός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου και αναφέρθηκε τόσο στις μικρές επιχειρήσεις, όσο και στην κριτική που έχει δεχτεί κατά καιρούς.

Ο γνωστός φωτογράφος μίλησε για όσα θα ήθελε να αλλάξουν στον χώρο των μικρών επιχειρήσεων, ενώ απάντησε και για ένα περιστατικό από φωτογράφιση στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο επανήλθε στο προσκήνιο έξι χρόνια αργότερα.

Η επιθυμία του να στηρίξει τις μικρές επιχειρήσεις

Με αφορμή τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, η παρουσιάστρια τον ρώτησε με ποιον τομέα θα ήθελε να ασχοληθεί, εφόσον είχε την ευκαιρία. Ο Δημήτρης Σκουλός εξήγησε ότι τον ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις, τις οποίες θεωρεί βασικό κομμάτι της οικονομίας.

«Μόνο πολίτης (μπαίνω στη διαδικασία όσον αφορά στις εκλογές). Δηλαδή αυτά τα προβλήματα ξέρω. Κάποιος που δεν τα ζει δεν μπορεί να τα φωνάξει. Εγώ αυτό θέλω να γίνω. Η φωνή. Η φωνή των μικρών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό με τον άστεγο στη φωτογράφιση

Όταν η συζήτηση πέρασε στην κριτική που δέχεται κάποιος όταν ασχολείται με την πολιτική, ο φωτογράφος απάντησε με χιούμορ ότι έχει ήδη αρχίσει να τη βιώνει.

Στη συνέχεια, περιέγραψε ένα περιστατικό από παλαιότερη φωτογράφιση για εξώφυλλο περιοδικού. Όπως είπε, την ώρα που εργαζόταν με την κάμερα, ένας άστεγος άνδρας ξάπλωσε κοντά στο σημείο όπου βρισκόταν το συνεργείο.

«Εγώ όταν έχω την κάμερα στα χέρια μου, έχεις ζήσει, είμαι εκεί. Όσο κάνω λήψη δε βλέπω τίποτα. Είναι ένα τούνελ για μένα όλο αυτό. Φωτογράφιζα και ξάπλωσε δίπλα μου ένας άστεγος», είπε.

Ο ίδιος εξήγησε ότι αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί όταν ολοκλήρωσε τη λήψη και ζήτησε από τους συνεργάτες του να αλλάξουν σημείο, καθώς δεν θεωρούσε σωστό να συνεχίσουν τη δουλειά τους δίπλα στον άνδρα.

«Παιδιά, όπως είμαστε να μεταφερθούμε, πάμε κάπου αλλού. Δεν είναι ωραίο αυτό», θυμήθηκε ότι τους είπε.

Η αναφορά στα σχόλια που έγιναν έξι χρόνια αργότερα

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το συγκεκριμένο περιστατικό επανήλθε έξι χρόνια μετά μέσα από αναρτήσεις που αμφισβητούσαν την αξιοπιστία του.

Η Σίσσυ Χρηστίδου σχολίασε ότι όσοι αποφασίζουν να ασχοληθούν με τα κοινά βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με τον έλεγχο της προηγούμενης πορείας τους.

Ο Δημήτρης Σκουλός συμφώνησε, επισημαίνοντας ότι είναι σημαντικό να εξετάζεται ο βίος όσων θέλουν να αναλάβουν δημόσιο ρόλο.

«Και πολύ καλά κάνει. Δεν μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με τα κοινά όταν δεν έχει έντιμο βίο», κατέληξε.

govastiletto.gr – Δημήτρης Σκουλός για την κόντρα Παπαγεωργίου – Χριστοπούλου: «Είπα και στις δύο “όπως τα κάνατε, είναι δικό σας θέμα”»