Ο Δημήτρης Σκουλός αναφέρθηκε στη σχέση που διατηρεί με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την Έλενα Χριστοπούλου, μετά τη διαμάχη που προέκυψε ανάμεσά τους, καλεσμένος στο «Happy Day» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Όπως ξεκαθάρισε, παρά τη φιλική σχέση που τον συνδέει μαζί τους, δεν θέλησε να πάρει θέση στην οικονομική αντιπαράθεση που έχει προκύψει ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Αρχικά, ο Δημήτρης Σκουλός είπε: «Με πήραν τηλέφωνο και οι δύο για τη γιορτή μου».

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Σκουλός τόνισε: «Τα μεταξύ τους δεν τα ρωτάω. Είναι κάτι που είναι οικονομικό το θέμα μεταξύ τους, οπότε δεν μπαίνεις εκεί ανάμεσα».

«Πραγματικά, είναι οικονομικό το θέμα. Δεν έχω ρωτήσει ποτέ, δεν μπαίνω ανάμεσα και στο λέω… Σε κοιτάω στα μάτια. Δεν μπήκα ανάμεσα σε αυτά τα θέματα. Είναι δικά τους», πρόσθεσε ο γνωστός φωτογράφος.

«Αυτό που είπα και στις δύο: “Όπως τα κάνατε… Δεν με ρωτήσατε όπως τα κάνατε, ούτε να με ρωτήσετε τώρα. Είναι δικό σας θέμα”», κατέληξε ο Δημήτρης Σκουλός.

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