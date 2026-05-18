Ο Δημήτρης Σκουλός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» για τη συμμετοχή του στο J2US, ξεκαθαρίζοντας πως η απόφασή του να βρεθεί στο μουσικό σόου ήταν καθαρά επαγγελματική και όχι θέμα προβολής.

Ο γνωστός φωτογράφος τόνισε πως βλέπει τη συμμετοχή του ως μια επιπλέον δουλειά, εξηγώντας ότι βασική του προτεραιότητα είναι η οικογένειά του.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «δεν είναι το θέμα εάν ήθελα να βρεθώ μπροστά από μία κάμερα στην τηλεόραση, είναι βιοποριστικό θέμα», ενώ πρόσθεσε πως: «δουλεύω για να συντηρώ την οικογένειά μου» και ότι το J2US αποτελεί «ένα έξτρα εισόδημα».