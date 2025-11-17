Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ένας χρόνο συμπληρώθηκε χθες, Κυριακή 16 Νοεμβρίου, από τον αιφνίδιο θάνατο του Δημήτρη Σούρα. Το μνημόσυνο του γνωστού ψυχιάτρου πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή.

Ο Δημήτρης Σούρας απεβίωσε σε ηλικία 72 ετών, λίγο μετά την επιστροφή του από οικογενειακό ταξίδι στην Αίγυπτο. Αιτία του θανάτου του υπήρξε μία σπάνια και επιθετική βακτηριακή λοίμωξη που προκάλεσε ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος.

Όπως είχε εξηγήσει τότε η Ματίνα Παγώνη, ο οργανισμός του Δημήτρη Σούρα υπέστη πολυοργανική ανεπάρκεια. «Δυστυχώς, θα υπήρχε μία εστία στον οργανισμό του που το μικρόβιο μεταφέρθηκε με το αίμα στα διάφορα όργανα. Έτσι δημιουργήθηκε μία πολυοργανική ανεπάρκεια», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Εικόνες από το μνημόσυνο του Δημήτρη Σούρα

Σε απόλυτη ιδιωτικότητα και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πραγματοποιήθηκε το μνημόσυνο του Δημήτρη Σούρα. Στην τελετή παρευρέθηκαν μόλις 20 στενοί συγγενείς και φίλοι, οι οποίοι θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του εκλιπόντος ψυχιάτρου σε ένα ήρεμο και προσωπικό περιβάλλον.

Μετά το τέλος της επιμνημόσυνης δέησης, όλοι μαζί κατευθύνθηκαν προς τον τάφο του αγαπημένου τους ανθρώπου στο Α’ Νεκροταφείο. Συγκινημένοι, άφησαν λευκά τριαντάφυλλα, ως ύστατο φόρο τιμής, στον Δημήτρη Σούρα που έφυγε από τη ζωή πριν από έναν χρόνο.

«Δεν θα μπορούσα να λείψω, ο Δημήτρης ήταν ένας από τους καλύτερους μου φίλους. Εγώ νομίζω ότι ακόμα ζει. Η γυναίκα του πρέπει να σταθεί δυνατή για την κόρη τους», είπε η Ντόρα Δούμα, καλή του φίλη.

Η σύζυγος του και η κόρη του, σπάραξαν στο κλάμα πάνω από τον τάφο του, με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη να αποκαλύπτει: «Είναι πολύ καταβεβλημένη η κυρία Σούρα, πιο πολύ και από ην κηδεία».

«Δεν έφυγα λεπτό από δίπλα του και του μίλαγα συνέχεια και μου μίλαγε. Ήταν ο άγγελός μου, ήταν η ζωή μου. Η λατρεία της κόρης του και η δική του». Ταυτόχρονα επισήμανε πως ήταν ο καλύτερος σύζυγος και πατέρας: «Δεν έφυγα ούτε λεπτό, ούτε λεπτό δεν έφυγα. Ήταν ο καλύτερος πατέρας, ο καλύτερος σύζυγος, ό,τι καλύτερο υπήρξε στη ζωή μας. Δεν πίστευε ότι θα πήγαινε. Γι’ αυτό ίσως ότι θα πήγαινε, και γι’ αυτό είπε να γράψουμε ό,τι γράψαμε κι αν θα φύγω, αυτό θέλω να γράψετε. Μας έλεγε ότι μας αγαπάει, ότι είμαστε οι γυναίκες της ζωής του, οι λατρείες της ζωής του», έχει πει η σύζυγος του Δημήτρη Σούρα.

govastiletto.gr -Δημήτρης Σούρας: Συγκινημένη η κόρη του στην ορκωμοσία της, δυο μήνες μετά τον θάνατό του