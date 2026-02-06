Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους κοινής πορείας, ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης εξέπληξε την Ιωάννα Τούνη με ένα ταξίδι-δώρο σε προορισμό που παρέμενε «γρίφος» για την ίδια.

Η γνωστή influencer μοιράστηκε με τους ακολούθους της τον ενθουσιασμό της για την επέτειό τους, αποκαλύπτοντας πως ο σύντροφός της ανέλαβε πλήρως τη διοργάνωση της απόδρασης, κρατώντας τις λεπτομέρειες μυστικές μέχρι την αναχώρησή τους. Σύμφωνα με τις πρόσφατες αναρτήσεις της, ο πρώτος σταθμός αυτής της ρομαντικής εξόρμησης είναι το Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, όπου το ζευγάρι απολαμβάνει μοναδικές στιγμές.

«Φεύγω ταξίδι με το αγόρι μου και μάλιστα φεύγω ένα ταξίδι, στο οποίο δεν ξέρω τον προορισμό. Πρώτη φορά στη ζωή μου πηγαίνω ταξίδι χωρίς να ξέρω πού πηγαίνω, οπότε δεν ξέρω τι βαλίτσα πρέπει να φτιάξω ακριβώς. Μου ‘πε ότι δεν θα ‘χει κρύο, οπότε λέω να πάρω ό,τι ανοιξοκαλοκαιρινό υπάρχει.

Κλείσαμε ένα χρόνο. Και αυτό είναι το ταξίδι δώρο. Είμαι ενθουσιασμένη, πεθαίνω, λιώνω. Πρώτη φορά έχω κάποιον να νοιάζεται έτσι… για να με κάνει χαρούμενη. Και όχι μόνο με υλικά αγαθά. Τώρα αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα. Γελάνε τα μουστάκια μου, δεν ξέρω. Είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ ευγνώμων. Και φτου, φτου, φτου, φτου, φτου, ματάκια, ματάκια, ματάκια, ματάκια», εξομολογήθηκε η Ιωάννα Τούνη στα Instagram Stories της.

Λίγες ώρες μετά ήρθε και η αποκάλυψη του ταξιδιού τους! Ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης ή αλλιώς Robbie έκλεισε για την αγαπημένη του ένα ολιγοήμερο ταξίδι στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. Μάλιστα, η Influencer αποκάλυψε ότι θα υπάρξει ακόμη ένας προορισμός, ο οποίος επίσης είναι έκπληξη και το γνωρίζει μόνο ο επιχειρηματίας.

Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες από τη Σαουδική Αραβία, κάνοντας και ένα μικρό room tour στο δωμάτιο που έκλεισε για εκείνους ο Robbie.

«Λοιπόν συμπεθέρες μου σας έχω update. Έχουμε έρθει Ριάντ για τρεις ημέρες… και μετά θα ακολουθήσει ακόμη ένας προορισμός (που δεν γνωρίζω). Πρώτη φορά εδώ!» έγραψε η Influencer στα Instagram Stories της.

