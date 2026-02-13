Η Ιωάννα Τούνη και ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, βρέθηκαν αυτές τις μέρες στη Σαουδική Αραβία, απολαμβάνοντας ανέμελες στιγμές μακριά από τα πάτρια εδάφη.

Η γνωστή influencer, και επιχειρηματίας, και ο αγαπημένος της έχουν δημοσιεύσει στα social media πολλά κοινά στιγμιότυπα από αυτό το ταξίδι τους, ενώ χθες ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης έκανε μια δημοσίευση με πολλές φωτογραφίες και βίντεο που απαθανάτισε στην εξόρμησή τους.

Σε κάποια από αυτά, ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης ποζάρει χαλαρός στην έρημο, στο γήπεδο όπου βρέθηκε με την αγαπημένη του για να παρακολουθήσουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, ενώ σε ένα βίντεο τον βλέπουμε να κολυμπά στην πισίνα του εντυπωσιακού ξενοδοχείου, όπου έμειναν με την Ιωάννα Τούνη.

Κάτω από την ανάρτησή του έκανε σχόλιο ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος, που είναι καλός φίλος του ζευγαριού, γράφοντας: «Μαθαίνει», ενώ έκανε mention και την Ιωάννα Τούνη. Η influnecer απάντησε στο σχόλιό του, γράφοντας: «Μαθαίνει γρήγορα».

