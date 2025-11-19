Ο Δημήτρης Σταρόβας ήταν ο κεντρικός καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24, το βράδυ της Τρίτης 18 Νοεμβρίου. Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, ο γνωστός μουσικός και παρουσιαστής μίλησε ανοιχτά για την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του και το πώς άλλαξε η καθημερινότητά του μετά το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπισε.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Δημήτρης Σταρόβας προχώρησε και σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση σχετικά με τη σύντροφό του, Άννα Σταθάκη. Αναγνωρίζοντας δημόσια τη στήριξη που έλαβε από εκείνη, η οποία στάθηκε «βράχος» δίπλα του σε όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας, μίλησε με λόγια καρδιάς για τη σχέση τους και τις δικές του αδυναμίες.

«Η Άννα γενικώς χαίρεται με την εξέλιξη και εγώ προσπαθώ να της ανταποδώσω τη στήριξη, κάνοντας πράγματα για αυτήν, γιατί ομολογώ ότι δεν ήμουν και ο ιδανικός σύντροφος, να το πω έτσι. Είναι πολύ πιο χειρότερη η πραγματικότητα. Ήμουν, το έχω ξαναπεί, αλλά αξίζει τον κόπο, ένας γέρος που, όχι από κακία, από αδιαφορία, αλλά δεν έβλεπα τι θέλει ο άλλος, οι καθημερινές του ανάγκες, να πάμε μια βόλτα δηλαδή.

Δεν προσέφερα τίποτα στην Άννα. Θα έπρεπε να με αφήσει, με όλα τα δίκια της. Μου στάθηκε. Τώρα είμαι πιο υποστηρικτικός. Ε τώρα, γενικά, αυτή η ιστορία μας έφερε πολύ πιο κοντά από ότι ήμασταν. Τώρα θέλει να με κάνει να περπατάμε δυο-τρεις φορές την εβδομάδα στο Νιάρχος. Θα της κάνω το χατίρι. Είμαι πολύ δοτικός άνθρωπος. Γενικά θα σου πω ότι πιο πολύ μ’ αρέσει να δίνω. Δίνοντας κάτι, όχι αναγκαστικά αντικείμενο, κάθε είδους προσφορά στον άλλον, μου αρέσει αυτό το συναίσθημα, να βλέπω τη χαρά του άλλου μέσω εμού, παρά να δέχομαι πράγματα», εξομολογήθηκε.

govastiletto.gr -Ο Δημήτρης Σταρόβας αποκαλύπτει: «Έχω εισπράξει ευχές και αγάπη για τρεις ζωές»