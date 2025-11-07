Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Εκείνος και εκείνος» στο θέατρο Αργώ, βρέθηκε ο Δημήτρης Σταρόβας και έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους που ήταν εκεί. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την καθημερινότητά του σήμερα, μετά την περιπέτεια της υγείας του και τα κιλά που έχασε.

Να σημειώσουμε εδώ πως ο Δημήτρης Σταρόβας συνεχίζει την προσπάθεια αποκατάστασης της φωνής του, έχοντας επιστρέψει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

«Επειδή δεν μπορώ να αποδώσω όπως θέλω στη σκηνή σε ό,τι αφορά τον εαυτό μου, είμαι σε μια μόνιμη εγρήγορση. Όχι ότι δεν απολαμβάνω την παράσταση, αλλά έχω το νου μου. Θα σας πω αφού αποκαταστήσω την ομιλία. H φωνή κουράζεται αλλά δεν πειράζει» ανέφερε αρχικά ο ίδιος.

«Εννοείται πως είναι κάτι που βοηθάει το θέατρο. Και η καλοκαιρινή περιοδεία με βοήθησε πάρα πολύ. Δυστυχώς όμως βγαίνει, ενώ σωματικά είμαι καλά», είπε ο Δημήτρης Σταρόβας.

Δείτε το βίντεο από την εκπομπή Breakfast@Star:

Κεντρική φωτογραφία: NDP photo agency

govastiletto.gr -Μίλησε για το εγκεφαλικό που υπέστη και τις επιπτώσεις που είχε στο σώμα του