Ο Δημήτρης Σταρόβας μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε με την υγεία του, αποκαλύπτοντας πως είχε στο πλευρό του φίλους που τον στήριξαν τόσο ψυχολογικά, όσο και οικονομικά, ενώ ξεχώρισε ιδιαίτερα τη στάση του Γιώργου Μαργαρίτη.

Ο καλλιτέχνης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Buongiorno» την Τρίτη 26 Μαΐου, ανέφερε πως μέσα από τη δουλειά του απέκτησε ανθρώπους που στάθηκαν πραγματικά δίπλα του στα δύσκολα, χαρακτηρίζοντας αυτή τη στήριξη ως ένα από τα μεγαλύτερα «κέρδη» της ζωής του.

«Όλοι οι φίλοι μου με στήριξαν στο πρόβλημα υγείας μου και οικονομικά. Όχι μόνο με ένα τηλέφωνο. Ένα κέρδος είναι αυτό και ένα κέρδος είναι η αγάπη του κόσμου που εισπράττω καθημερινά», είπε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Γιώργο Μαργαρίτη, αποκαλύπτοντας πως ο τραγουδιστής βρισκόταν καθημερινά στο νοσοκομείο για να τον βλέπει και να του δίνει κουράγιο.

«Ο Γιώργος Μαργαρίτης ερχόταν κάθε μέρα στο νοσοκομείο. Μου έκανε εντύπωση. “Σταρόβα, πεθαίνω για σένα”, μου έλεγε», ανέφερε συγκινημένος.

Ο Δημήτρης Σταρόβας υπέστη εγκεφαλικό τον Μάιο του 2024 και χρειάστηκε να νοσηλευτεί για αρκετές ημέρες, ακολουθώντας στη συνέχεια πρόγραμμα αποκατάστασης, καθώς αντιμετώπισε δυσκολίες στην ομιλία του.

