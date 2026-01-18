Για την περιπέτεια της υγείας του και τη μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του μίλησε ο Δημήτρης Σταρόβας καλεσμένος στο Action24. Ο γνωστός καλλιτέχνης περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές της νοσηλείας του, αποκαλύπτοντας πως τους πρώτους δύο μήνες βρισκόταν σε μια κατάσταση άρνησης, νομίζοντας κάθε πρωί πως το εγκεφαλικό επεισόδιο δεν ήταν παρά ένα κακό όνειρο.

«Δεν περιγράφεται το συναίσθημα των πρώτων ημερών. Τους πρώτους δύο μήνες στο νοσοκομείο και στο κέντρο αποκατάστασης που ήμουν ξυπνούσα, άνοιγα τα μάτια μου και έλεγα: Τι εφιάλτη είδα, ότι έπαθα εγκεφαλικό και με πήγανε στο Τζάνειο. Έβλεπα το περιβάλλον στο νοσοκομείο και έλεγα: Είναι αλήθεια, δεν είναι όνειρο. Είναι πολύ δύσκολο», είπε ο Δημήτρης Σταρόβας.

Για τις δυσκολίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει και την ομιλία του η οποία χρειάστηκε καιρό να επανέλθει, ο Δημήτρης Σταρόβας δήλωσε πως μέσα από το χιούμορ ξεπερνά όλες τις δύσκολες καταστάσεις.

«Ήταν σοκ να μην μπορώ να εκφραστώ. Το χιούμορ το χρησιμοποιώ πάντα στη ζωή μου ως δικλείδα ασφαλείας. Μέσα από το χιούμορ έχω ξεπεράσει πολύ δύσκολα πράγματα», είπε ο Δημήτρης Σταρόβας.

