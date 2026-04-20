Ο Δημήτρης Σταρόβας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» το πρωί της Δευτέρας 20 Απριλίου και μίλησε ανοιχτά για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε, αλλά και για την επιστροφή του στο θέατρο.

Αναφερόμενος στις πρόβες για την παράσταση «Εκείνος και Εκείνος», αποκάλυψε ότι αρχικά ένιωσε έντονη ανασφάλεια για το αν θα τα καταφέρει, σε σημείο που σκέφτηκε να αποχωρήσει: «Στην πρώτη πρόβα για την παράσταση “Εκείνος και εκείνος” απελπίστηκα. Είπα στον Αλέξανδρο Ρήγα να βρει άλλον για τον ρόλο μου, αλλά επέμενε και τελικά μου βγήκε σε καλό. Το πρόβλημα της ομιλίας το έχουμε προσαρμόσει στον ρόλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια μίλησε για την πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή μετά το επεισόδιο, τονίζοντας ότι υπήρχαν αρχικά αναστολές: «Η πρώτη φορά που εμφανίστηκα στη σκηνή μετά το ισχαιμικό ήταν στους “Άγαμους” και η αλήθεια είναι ότι είχα αναστολές. Δεν ήθελα να με λυπούνται, αλλά τελικά βγήκε σε καλό, γιατί επειδή το διακωμωδούσαμε το κοινό έφευγε λυτρωμένο», είπε ο μουσικός.

Σε πιο προσωπική εξομολόγηση, παραδέχτηκε πως η κατάσταση της υγείας του ήταν αποτέλεσμα παραμέλησης των συμπτωμάτων για χρόνια: «Εγώ δεν παραπονιέμαι γιατί ό,τι έπαθα το δημιούργησα μόνος μου. Είχα ενοχλήσεις για πάνω από δέκα χρόνια και δεν πήγαινα στον γιατρό. Ήμουν σίγουρος ότι κάτι έχω, αλλά φοβόμουν να πάω. Στο τέλος είχα κρίσεις πανικού αρρυθμίες», δήλωσε ο Δημήτρης Σταρόβας.

Υπενθυμίζεται ότι ο καλλιτέχνης τον Μάιο του 2024 υπέστη ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, νοσηλεύτηκε σε ΜΕΘ και στη συνέχεια ακολούθησε μακρά διαδικασία αποκατάστασης, με στόχο τη βελτίωση της ομιλίας και της κινητικότητάς του.

