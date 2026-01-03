Ο Δημήτρης Σταρόβας μίλησε για την πρόκληση που αντιμετώπισε με την υγεία του, για το πώς τον άλλαξε ως άνθρωπο και για την επιστροφή του στη σκηνή, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» με τον Κωνσταντίνο Αρκά.

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι στην αρχή είχε αμφιβολίες για το αν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του ρόλου του.

«Στην αρχή φοβόμουν να συνδυάσω θέατρο και μουσική. Στην πρώτη πρόβα είπα στον Αλέξανδρο Ρήγα να βρει κάποιον άλλον, αλλά όλοι επέμεναν να συνεχίσω. Τελικά όλα κύλησαν καλά και καταφέραμε να ενσωματώσουμε το πρόβλημα ομιλίας στον ρόλο. Είναι μεγάλη χαρά που επέστρεψα στη σκηνή, είναι πραγματικά αναζωογονητικό», εξομολογήθηκε.

Ο Σταρόβας τόνισε ότι πλέον βλέπει τη ζωή με άλλη οπτική: «Μας διακατέχει συχνά εγωισμός και αχαριστία. Πολλά θεωρούμε δεδομένα και ξεχνάμε την αξία μας. Εγώ προσωπικά έκανα λάθη γύρω από την υγεία μου… Πιστεύουμε ότι το κακό συμβαίνει στους άλλους και όχι σε εμάς».

Για τη σύντροφό του, Άννα, είπε: «Η Άννα ήταν το στήριγμά μου, ο βράχος μου, και οι φίλοι μου με βοήθησαν απρόσμενα σε κάθε βήμα».

Τέλος, αναφέρθηκε και στη στήριξη που έλαβε από φίλους και αγαπημένα πρόσωπα: «Έχω λάβει τόση αγάπη και ευχές, που φτάνουν για πέντε ζωές. Ίσως επειδή είμαι αυθεντικός… Στην περιπέτεια με την υγεία μου, όλοι στάθηκαν δίπλα μου, ψυχικά και οικονομικά. Τους ευχαριστώ από καρδιάς… Η ζωή είναι πολύ μικρή για να τη σπαταλάμε σε εγωισμούς και μικροψυχίες. Ας αγαπάμε περισσότερο».

Govastiletto.gr – Δημήτρης Σταρόβας: «Επειδή δεν αποδίδω όπως θέλω, είμαι συνεχώς σε εγρήγορση»