Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Δημήτρης Σταρόβας παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Τετ α Τετ» του ALPHA Κύπρου, η οποία προβλήθηκε το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο γνωστός μουσικός και ηθοποιός αναφέρθηκε εκτενώς στο εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, στις αλλαγές που έκανε στη ζωή του, αλλά και —για πρώτη φορά— μίλησε δημόσια για τον παιδικό του φίλο, Στάθη Παναγιωτόπουλο, ο οποίος έχει καταδικαστεί.

Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Στάθης Παναγιωτόπουλος πριν από τέσσερα χρόνια δέχθηκε καταγγελία από πρώην σύντροφό του για τη διαρροή υλικού από προσωπικές τους στιγμές σε πορνογραφικό site και στη συνέχεια ακολούθησαν δύο ακόμη. Ο ίδιος έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 3 ετών με την δυνατότητα έφεσης.

Μιλώντας για την υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου, ο Δημήτρης Σταρόβας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μεγαλώσαμε μαζί. Σοκαρίστηκα στην αρχή. Το να βλέπεις τον παιδικό σου φίλο με χειροπέδες είναι σοκαριστικό. Επειδή, με λίγα λόγια, θα μπορούσε να το τελειώσει ο ίδιος και αυτός το προκάλεσε. Ίσως είναι εγωιστικό αυτό που θα πω αλλά το άγχος που είχα αρχικά, την στενοχώρια, την ξεπέρασα με το εξής.

Αν σ’ έναν άνθρωπο του τύχει μια στραβή, που λένε, κάτι αναπάντεχο, να γίνουμε θυσία να τον βοηθήσουμε. Όταν όμως προκαλεί ο ίδιος κάτι και μάλιστα έχει τον χρόνο και τη δυνατότητα να το τελειώσει, αλλά δεν το κάνει, γιατί να στενοχωρηθείς; Δεν επικοινώνησα μαζί του, δεν τον πήρα τηλέφωνο, αλλά πρέπει να το κάνω», παραδέχτηκε κλείνοντας ο καλλιτέχνης.

