Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» στην ΕΡΤ ήταν ο Δημήτρης Σταρόβας, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την περιπέτεια της υγείας του, όταν υπέστη ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Όπως τόνισε ο γνωστός καλλιτέχνης, νιώθει ότι η ζωή τού χάρισε μια δεύτερη ευκαιρία.

«Βλέπω τη ζωή μου σαν να έχω μια δεύτερη ευκαιρία και δεν παραπονιέμαι γιατί εγώ το προκάλεσα. Δεν έδινα σημασία στον εαυτό μου γιατί είχα επί χρόνια ενοχλήσεις και γενικά το επικοινωνώ γιατί είναι πολλοί σαν εμένα.

Δεν πήγαινα να κάνω εξετάσεις από φόβο. Είμαστε μια νοοτροπία που το κακό θα φτάσει μέχρι την πόρτα του διπλανού και όχι στο δικό μας σπίτι. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό», είπε ο Δημήτρης Σταρόβας.

Όσο για την αντίδρασή του τις κρίσιμες στιγμές: «Είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι και στις πιο άσχημες καταστάσεις, αν προσέξει κανείς το καθετί με ψύχραιμη ματιά, θα δει ότι κάτι καλό υπάρχει».

Ο Δημήτρης Σταρόβας αντιμετώπισε μια σοβαρή περιπέτεια υγείας τον Μάιο του 2024, όταν υπέστη ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλεύτηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή, χωρίς ανάγκη για ΜΕΘ. Μετά το επεισόδιο παρουσίασε δυσκολίες στην ομιλία και την καθημερινή του λειτουργία και ξεκίνησε πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ σταδιακά η κατάστασή του βελτιώθηκε.

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