Ο Δημήτρης Βλάχος εμφανίστηκε αγνώριστος σε νέα φωτογραφία που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους του. Ο ηθοποιός, που για αρκετά χρόνια υπήρξε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ανδρικά πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης, έχει αλλάξει αισθητά σε σχέση με την εικόνα που θυμάται το κοινό από τις επιτυχημένες σειρές στις οποίες πρωταγωνιστούσε.

Με μαύρα μαλλιά και μουστάκι, αλλά και με το ιδιαίτερα γυμνασμένο σώμα του να κλέβει την παράσταση, ο Δημήτρης Βλάχος πόζαρε μπροστά στον καθρέφτη και απαθανάτισε το νέο look του. Μάλιστα, φαίνεται ότι ούτε ο ίδιος έχει αποφασίσει εάν η συγκεκριμένη αλλαγή ήρθε για να μείνει, καθώς θέλησε να βάλει στο παιχνίδι τους followers του, ζητώντας τους να ψηφίσουν εάν πρέπει να διατηρήσει τη νέα του εμφάνιση.

Η εικόνα του σήμερα απέχει αρκετά από εκείνη με την οποία τον γνώρισε το ευρύ τηλεοπτικό κοινό. Ο Δημήτρης Βλάχος έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής μέσα από σειρές όπως «Η ώρα η καλή» και «Λατρεμένοι μου γείτονες», σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική μυθοπλασία βρισκόταν σε μεγάλη άνθηση. Με την εμφάνισή του και την παρουσία του στο γυαλί κατάφερε γρήγορα να ξεχωρίσει, ενώ στην πορεία δοκιμάστηκε και στην παρουσίαση, χτίζοντας τη δική του διαδρομή στον χώρο της τηλεόρασης.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει μια αρκετά διαφορετική καθημερινότητα. Ο ηθοποιός και παρουσιαστής έχει απομακρυνθεί αισθητά από τα τηλεοπτικά πλατό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει εξαφανιστεί από τα φώτα ή από τα social media. Αντιθέτως, μέσα από τις αναρτήσεις του οι διαδικτυακοί του φίλοι έχουν κατά καιρούς την ευκαιρία να βλέπουν στιγμές από τη ζωή του, με τη γυμναστική να κατέχει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο.

govastiletto.gr – Full in love ο Δημήτρης Βλάχος με τη σύντροφό του!