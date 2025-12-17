Ο Δημήτρης Ζήκος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Breakfast@Star και μίλησε για τη νίκη του στη Φάρμα και τις έντονες στιγμές της ζωής του.

Ο 30χρονος από τα Γιάννενα τόνισε ότι μπήκε στο παιχνίδι με μοναδικό σκοπό τη νίκη.

«Το πίστεψα ότι θα κερδίσω, με αυτό τον σκοπό μπήκα μέσα», πρόσθεσε. «Ο Λευτέρης ήταν από τους καλύτερους αντιπάλους που θα μπορούσα να έχω», ανέφερε ο Δημήτρης Ζήκος συμπληρώνοντας: «Σε κάποιες δοκιμασίες δεν περίμενα ότι θα τον κερδίσω».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Δημήτρης Ζήκος αναφέρθηκε στο θάνατο του πατέρα του.

«Ο πατέρας μου έφυγε τον Αύγουστο του 2023. Δυστυχώς ήταν πολύ απότομο. Μόλις είχα σταματήσει τη δουλειά με άδεια για καλοκαίρι. Πηγαίνω στο χωριό και κανονίζουμε να πάμε μαζί στη θάλασσα. Την επόμενη ημέρα ήμουν στο χωριό εγώ και χτύπησε το τηλέφωνο και μου είπαν ότι λιποθύμησε ο πατέρας μου. Πάνιασα. Το ήξερα, κατάλαβα ότι δεν λιποθύμησε αλλά πέθανε και δεν μου το λένε. Το ένιωσα και πήγα τρέχοντας με τον αδελφό μου στο χωριό. Εκεί ήταν η δύσκολη στιγμή».

Ο νικητής της Φάρμας πρόσθεσε: «Η συμβουλή που μου έδινε είναι να είμαι καλός πάντα γιατί ο καλός δεν χάνει ποτέ. Να είμαι ο εαυτός μου και να είμαι δυνατός».

govastiletto.gr – Φάρμα Τελικός: Ποιος είναι ο Δημήτρης Ζήκος που αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής