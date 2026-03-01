Τις νέες Ελληνίδες τραγουδίστριες σχολίασε ο Δήμος Αναστασιάδης, δηλώνοντας πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια νεαρή καλλιτέχνιδα που να τον έχει συγκινήσει ιδιαίτερα.

Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Αστερόσκονη», που προβλήθηκε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, όπου μίλησε με θαυμασμό για μεγάλες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, οι οποίες, όπως είπε, σημάδεψαν την πορεία και την αισθητική του.

«Έχω μια αδυναμία στη Σωτηρία Μπέλλου. Η Χάρις Αλεξίου νομίζω ότι είναι η γυναίκα που με έχει κάνει να κλάψω περισσότερες φορές απ’ όλους. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη… πέρασα πολύ ωραία εκείνη την εποχή μαζί της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη Βίκυ Μοσχολιού, τονίζοντας πως η γενιά των παλαιότερων καλλιτεχνών άφησε ένα πολύ υψηλό καλλιτεχνικό αποτύπωμα.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για τη νέα γενιά, εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός: «Έχουμε απίστευτες φωνές στην Ελλάδα. Από τις νέες Ελληνίδες τραγουδίστριες, δεν με συγκινεί καμία. Από 35 και πάνω μπορώ να πω πολλές. Όταν έχεις μεγαλώσει με φωνές – μεγαθήρια, όπως Βίκυ Μοσχολιού, Χάρις Αλεξίου, τι να πεις; Κάτι χάνεται, όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά και για εμάς τους άντρες».

Η τοποθέτησή του αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις, καθώς αγγίζει το διαχρονικό ερώτημα για το αν η νέα γενιά καλλιτεχνών μπορεί να συγκριθεί με τις εμβληματικές φωνές του παρελθόντος ή αν απλώς εκφράζει μια διαφορετική εποχή και αισθητική.

Govastiletto.gr – «Κοιταζόμαστε και λέμε τι φτιάξαμε»: Ο Δήμος Αναστασιάδης μιλά για την ευτυχία με την Τζένη Θεωνά