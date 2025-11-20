Ο Δήμος Αναστασιάδης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day του ALPHA, παραχωρώντας μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε στις επιτυχίες που έχει σημειώσει στη μουσική του καριέρα, ενώ άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για την προσωπική του ζωή. Προχώρησε σε μια τρυφερή εξομολόγηση για τον ρόλο του ως πατέρας, περιγράφοντας τη ζωή του με τα δύο του παιδιά. Παράλληλα, μίλησε με λόγια αγάπης για τη σύντροφό του, την ηθοποιό Τζένη Θεωνά, αποκαλύπτοντας πτυχές της σχέσης και της οικογενειακής τους καθημερινότητας.

«Δεν κορνιζάρω στον τοίχο τους χρυσούς δίσκους μου. Δεν μου αρέσει. Η μητέρα μου στο σπίτι της έχει μια σύνθεση με οικογενειακές μας φωτογραφίες και αυτό είναι το μεγαλύτερο βραβείο», είπε αρχικά και κάνοντας αναφορά στη μητέρα του, αποκάλυψε: «Η μητέρα μου θέλει να μετακομίσει στην Αθήνα πλέον (σ.σ μετά το 2ο εγγονάκι)».

Στη συνέχεια, ανέφερε για την ζωή του ως καλλιτέχνης: «Μου έχει συμβεί να ακούσω μελωδία στον ύπνο μου, να την ηχογραφήσω και όταν ξυπνήσω να είναι έτοιμο».

Όσον αφορά στην καθημερινότητά του με δύο παιδιά, αλλά και για τον τρόπο που έχει αλλάξει ο δεσμός του με την μητέρα των παιδιών του, εξομολογήθηκε: «Σε αυτή τη φάση της ζωής μου με δύο παιδιά στο σπίτι νιώθω πληρότητα. Μετά από 11 χρόνια με την Τζένη νιώθουμε ερωτευμένοι, κοιταζόμαστε και λέμε τι φτιάξαμε. Είμαστε ερωτευμένοι ακόμα και νιώθουμε ευλογημένοι. Θέλει προσπάθεια να μην γκρεμίσεις μια σχέση και να μπορείς να την ανακαινίσεις».

«Ο μεγάλος μας γιος είναι ενθουσιασμένος που έχει αδερφό. Βοηθάω παντού και στο άλλαγμα και στο τάισμα. Η Τζένη θα μπορούσε να έχει 10 παιδιά και να είναι τρισευτυχισμένη», ανέφερε στη συνέχεια και κατέληξε: «Κάνω τη δουλειά που μου αρέσει και έχω οικογένεια με τη γυναίκα που αγαπώ και 2 παιδιά. Είναι η κούραση που σου δίνει ζωή. Ίσως να είναι η καλύτερη περίοδος στη ζωή μου».