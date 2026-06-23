Για τα δύο παιδιά που έχει αποκτήσει με την Τζένη Θεωνά μίλησε ο Δήμος Αναστασιάδης, αποκαλύπτοντας τον λόγο που το ζευγάρι δεν έχει προχωρήσει ακόμη στη βάφτιση του πρώτου τους γιου, αλλά και γιατί δεν έχει οριστεί αντίστοιχο μυστήριο για το δεύτερο παιδί τους.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο γιους, τον Αρίωνα και τον Απόλλωνα, με τον τραγουδιστή να εξηγεί πως, παρότι υπάρχει πρόθεση για βάφτιση, η διαδικασία συνεχώς μετατίθεται λόγω συγκυριών και υποχρεώσεων της καθημερινότητας.

Όπως ανέφερε, στον μεγάλο τους γιο έχει ήδη πραγματοποιηθεί ονοματοδοσία, ενώ ο μικρότερος έχει πάρει το όνομα Απόλλωνας.

Ο ίδιος σημείωσε πως δεν υπάρχει κάποια άρνηση ή «κόλλημα» με το θέμα της βάφτισης, απλώς το ζευγάρι δεν έχει καταφέρει ακόμη να οργανώσει το μυστήριο, όπως θα ήθελε.

Παράλληλα, τόνισε ότι η επιλογή των ονομάτων με αρχαιοελληνική προέλευση προέκυψε φυσικά, χωρίς ιδιαίτερη πρόθεση, καθώς τους φάνηκαν όμορφα και ταιριαστά.

Το ζευγάρι, που έχει δημιουργήσει οικογένεια τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει να ισορροπεί ανάμεσα στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τη ζωή με τα δύο μικρά παιδιά του.

Govastiletto.gr – Δήμος Αναστασιάδης – Τζένη Θεωνά: Το πάρτι για τα 7α γενέθλια του γιου τους, Αρίωνα