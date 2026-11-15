Ο Δήμος Αναστασιάδης παρουσιάζει το music video για το «Σε κατηγορώ», ένα από τα τραγούδια του που έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό, δίνοντας εικόνα σε μια ιστορία γεμάτη συναίσθημα και ένταση.

Το music video του «Σε κατηγορώ» αποτυπώνει με κινηματογραφικό και ευρηματικό τρόπο τη συναισθηματική φθορά που αφήνει πίσω του ένας χωρισμός. Με τον Δήμο Αναστασιάδη σε ρόλο – έκπληξη, οι εικόνες αποτυπώνουν τις μέρες που διαδέχονται η μία την άλλη, χωρίς τίποτα να αλλάζει όσο η απουσία γίνεται όλο και πιο έντονη.