Ο Δήμος Αναστασιάδης «ντύνει» με εικόνα τη νέα του επιτυχία, το «Που Ήσουν», παρουσιάζοντας ένα music video γεμάτο συναίσθημα και καλλιτεχνικό στίγμα.

Η σκηνοθεσία του MenelaosV αποτυπώνει με ρεαλισμό την ψυχολογική κατάσταση μετά από μια ερωτική προδοσία, τη μοναξιά και την εσωτερική πάλη για να προχωρήσει κανείς στη ζωή, αφήνοντας πίσω τον πόνο.

Το τραγούδι, σε μουσική Δημήτρη Χάρμα και στίχους Αγγελικής Μακρυνιώτη, ανήκει στο album «Τώρα Μιλάω Εγώ», που κυκλοφορεί από την Panik Records και κατάφερε να γίνει χρυσό μέσα σε περίπου 4 μήνες, συγκεντρώνοντας πάνω από 80 εκατομμύρια streaming points.

Παράλληλα, ο Δήμος Αναστασιάδης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό με τις live εμφανίσεις του στο «Ιφιγένεια Live Basement» στη Θεσσαλονίκη, χαρίζοντας μοναδικές μουσικές στιγμές στους θαυμαστές του.