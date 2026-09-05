Ο Δήμος Αναστασιάδης και η Τζένη Θεωνά έζησαν, την Παρασκευή 4/8, μια ξεχωριστή μέρα καθώς βάφτισαν τα δύο αγόρια τους.

Τη χαρμόσυνη είδηση έκανε γνωστή ο ηθοποιός Αντίνοος Αλμπάνης μέσα από φωτογραφίες που μοιράστηκε στα social media και αποκάλυψε το διπλό μυστήριο, αλλά και ότι έγινε ο νονός των παιδιών.

Όπως θα δείτε, ο μεγάλος γιος του ζευγαριού πήρε το όνομα, Αρίων ενώ ο μικρότερος, Απόλλων.

Η Τζένη Θεωνά γέννησε τον πρώτο της γιο το 2009, ενώ τον δεύτερο τον Οκτώβριο του 2025.

Ο Δήμος Αναστασιάδης μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», τον Ιούνιο που μας πέρασε δήλωσε ενοχλημένος με τις συνεχές ερωτήσεις που αφορούσαν την βάφτιση των παιδιών του.

«Μας έχει κουράσει να μας ρωτάνε για τη βάπτιση των παιδιών. Έχω την αίσθηση ότι απασχολεί περισσότερο τους άλλους παρά εμάς που για κάποιους δικούς μας λόγους δεν το κάνουμε. Κάποια θέματα έχουνε δημιουργηθεί και κάποια στιγμή θα το κάνουμε με τον δικό μας τρόπο», είχε πει ο τραγουδιστής.

Δείτε στιγμιότυπα από την βάφτιση:

govastiletto.gr – Τζένη Θεωνά: Η φωτογραφία με τον γιο της στις διακοπές