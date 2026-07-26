Τέλος στα σενάρια που ήθελαν τον Δήμο Βερύκιο να αποχωρεί από την εκπομπή «Happy Day».

Ο γνωστός δημοσιογράφος, με δημοσίευσή του στα social media, το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου, επιβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει κανονικά τη συνεργασία του με την εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή στον Alpha.

Ο Δήμος Βερύκιος ξεκαθάρισε ότι παραμένει στο δυναμικό της πρωινής εκπομπής του Alpha και τη νέα τηλεοπτική σεζόν, έχοντας στο πλευρό του την ίδια ομάδα. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών μόνο σε ό,τι αφορά το ραδιοφωνικό κομμάτι της δραστηριότητάς του.

Ο Δήμος Βερύκιος έγραψε στην ανάρτησή του στο Χ: «Το Happy Day είναι και παραμένει στην καρδιά μου σταθερή αξία. Καμία σκέψη ή πρόταση για μετακίνηση. Είπαμε ότι και για την επόμενη σεζόν θα είμαστε ΟΛΟΙ μαζί με την Σταματίνα, τη Μαίρη, την Τίνα, τον Δημήτρη & τον Κώστα. Ό,τι λέμε δεν ξελέμε. Το ραδιόφωνο είναι άλλη υπόθεση».

govastiletto.gr – Δήμος Βερύκιος: Η πρόβλεψη για τους μισθούς των παρουσιαστών