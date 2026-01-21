Στην κάμερα της εκπομπής “Ώρα για ψυχαγωγία” και την Άννα Ζηρδέλη μίλησε ο Δήμος Βερύκιος. Ο έμπειρος δημοσιογράφος αναφέρθηκε στη μακρά πορεία του στα Μέσα και τη συμμετοχή του στο “Happy Day”, ενώ δεν παρέλειψε να ανασύρει μνήμες από την εποχή του Alpha υπό την προεδρία του Δημήτρη Κοντομηνά, σχολιάζοντας την πολυετή συνεργασία του με την Ελένη Μενεγάκη.

Αρχικά, ο Δήμος Βερύκιος αναφέρθηκε στον τρόπο με την οποία αντιμετωπίζει τη δουλειά του. «Κάθε μέρα είναι διαφορετική. Κάθε μέρα έχει τις εντάσεις της, έχει την ύφεση και ο αγώνας συνεχίζεται», είπε.

Όπως εξήγησε, γράφει πολλά, ωστόσο δεν σκοπεύει να τα εκδώσει όσο ζουν οι πρωταγωνιστές των γεγονότων που περιγράφει, ούτε ο ίδιος. «Θα το αφήσω στους κληρονόμους και όποιος έχει τα κότσια να το εκδώσει. Κατ’ αρχάς πρέπει να έχουν φύγει από τη ζωή όλοι οι πρωταγωνιστές των γεγονότων που περιγράφω, πρώτος εγώ, για να μην πονέσουμε. Γιατί η αλήθεια πονάει», ανέφερε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Δήμος Βερύκιοςμίλησε για τη θητεία του στον Alpha και αποκάλυψε πως, όσο ήταν αντιπρόεδρος στο κανάλι, δεν του ζητήθηκαν ρουσφέτια. Εκεί στάθηκε και στην Ελένη Μενεγάκη, την οποία χαρακτήρισε χωρίς δεύτερη σκέψη «φρεγάτα» και «εκτός συναγωνισμού» σε ό,τι αφορά τις σκληρές και απαιτητικές διαπραγματεύσεις της.

«Η πιο δύσκολη στις διαπραγματεύσεις της ήταν η Ελένη Μενεγάκη, η φρεγάτα, εκτός συναγωνισμού, τον έκανε τον Κοντομηνά θυμάμαι… Στο σκάφος δεν μπορούσε χωρίς την Ελένη, αλλά όταν ερχόταν η ώρα της διαπραγμάτευσης, τι ανάδρομοι. Της βγάζω το καπέλο μέχρι και σήμερα. Ασυναγώνιστη», τόνισε ο Δήμος Βερύκιος.

Ο Δήμος Βερύκιος αποκάλυψε επίσης ένα περιστατικό με την Ελένη Μενεγάκη. Όπως είπε, κάποια στιγμή τον είχε στριμώξει στον διάδρομο και του είχε πει: «Αυτό που κάνεις είναι έγκλημα, όχι για τον εαυτό σου, για την οικογένειά σου, για το παιδί σου». Όταν τη ρώτησε τι εννοεί, εκείνη του απάντησε: «Που δεν ζητάς από τον Δημήτρη λεφτά».

Ο ίδιος εξομολογήθηκε πως για αυτόν τον λόγο δεν την ξέχασε ποτέ και την ευχαριστεί δημόσια μέχρι σήμερα, καθώς παραδέχτηκε: «Θα έπρεπε να σε είχα ακούσει τότε, Ελένη μου».

govastiletto.gr – Η Ελένη Μενεγάκη επιστρέφει στην τηλεόραση – Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες