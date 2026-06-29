Ο Δήμος Βερύκιος τοποθετήθηκε στον αέρα της εκπομπής Happy Day το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου, κάνοντας μια χαρακτηριστική πρόβλεψη για τις αλλαγές που, όπως εκτίμησε, θα υπάρξουν στο τηλεοπτικό τοπίο, και ειδικότερα στους μισθούς των παρουσιαστών.

Με αφορμή τις εξελίξεις στον χώρο των media, ο δημοσιογράφος ανέφερε πως τα επόμενα συμβόλαια αναμένεται να διαμορφωθούν σε σαφώς πιο χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το παρελθόν, υπογραμμίζοντας πως η εποχή των πολύ υψηλών αμοιβών έχει πλέον παρέλθει.

«Τα επόμενα συμβόλαια, για να μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα, κυρίως των ανθρώπων της γενιάς μας, θα έχουν περαιτέρω μισθολογική μείωση. Προετοιμαστείτε όλοι οι μπροστινοί», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή σημείωσε πως η τηλεόραση έχει αφήσει πίσω της τις υπερβολικές αμοιβές του παρελθόντος, αναφέροντας ενδεικτικά εποχές όπου τα συμβόλαια περιλάμβαναν πολύ υψηλά ποσά, τα οποία σήμερα δεν θεωρούνται πλέον ρεαλιστικά για την αγορά.

Ο Δήμος Βερύκιος επανήλθε, επιμένοντας στην εκτίμησή του ότι οι αμοιβές των παρουσιαστών θα κινηθούν γύρω στα 5.000 ευρώ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Του χρόνου θα γίνει 5000».

Govastiletto.gr – Δήμος Βερύκιος για Μενεγάκη επί εποχής Κοντομηνά: «Της βγάζω το καπέλο μέχρι σήμερα. Ασυναγώνιστη στις διαπραγματεύσεις»