Τυχαία συνάντηση στην Κηφισιά είχαν το περασμένο Σαββατοκύριακο ο Δήμος Βερύκιος και η Ελένη Μενεγάκη. Ο γνωστός δημοσιογράφος, μιλώντας στον αέρα της εκπομπής «Happy Day», μετέφερε τις δηλώσεις της παρουσιάστριας σχετικά με τα σενάρια που την επαναφέρουν στις τηλεοπτικές οθόνες. Οι δύο παλιοί συνεργάτες αντάλλαξαν θερμό εναγκαλισμό σε κατάστημα των βορείων προαστίων και θυμήθηκαν στιγμές από την κοινή τους πορεία στον Alpha.

Όταν όμως η κουβέντα έφτασε στο τηλεοπτικό της μέλλον και τις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα, η Ελένη Μενεγάκη ήταν ξεκάθαρη και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, στέλνοντας το δικό της τελεσίγραφο στον Δήμο Βερύκιο.

Η αλήθεια για την επιστροφή της στην τηλεόραση

«Μου είπε “εγώ, Δήμο μου, ξέρεις ότι το πέρασμά μου από την τηλεόραση στέφθηκε όχι μόνο με ηθική αναγνώριση αλλά και οικονομικά. Είμαι πάρα πολύ καλά. Και γι’ αυτόν τον λόγο μην ακούς αυτά τα πράγματα για την επιστροφή μου. Δόξα τω Θεώ, από το πέρασμά μου στην τηλεόραση ευτύχησα να εισπράξω πολλή αγάπη και πολλά χρήματα. Πέρασα καλά στα χρόνια της τηλεόρασης, περνάω καλύτερα τώρα και χωρίς αυτήν”», αποκάλυψε ο Δήμος Βερύκιος.

Ο δημοσιογράφος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για αυτή τη συνάντηση, τονίζοντας πως η παρουσιάστρια ήταν άβαφη και κούκλα.

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Η ζωή της Ελένης Μενεγάκη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Από τη στιγμή που αποφάσισε να αποχωρήσει από την καθημερινή τηλεοπτική ζώνη, η Ελένη Μενεγάκη φαίνεται πως απολαμβάνει στο έπακρο την ελευθερία της.

Μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς της είναι πλέον αφιερωμένο στην οικογένειά της, τον σύζυγό της Μάκη Παντζόπουλο και τα παιδιά της. Τα Άχλα της Άνδρου παραμένουν το αγαπημένο της καταφύγιο, ενώ παράλληλα, η ίδια έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, γεμίζοντας εικόνες και εμπειρίες, χωρίς να έχει το άγχος της επιστροφής στα τηλεοπτικά πλατό.

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