Καλεσμένος στην εκπομπή «Status» του Astra TV με τον Κωνσταντίνο Καμέα βρέθηκε ο Δήμος Βερύκιος. Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην Ελένη Μενεγάκη, αποκαλύπτοντας πως, παρόλο που διατηρεί όμορφες αναμνήσεις από τη συνεργασία τους, πλέον οι δρόμοι τους έχουν διασταυρωθεί και δεν διατηρούν επαφή.

«Αγαπώ την Ελένη γιατί αναγνώριζε το πάθος που είχα για τη δουλειά και τον Alpha. Αυτό με είχε εντυπωσιάσει θετικά, γι’ αυτό και κρατώ μια γλυκιά ανάμνηση. Σήμερα όμως δεν έχουμε επικοινωνία — δεν μιλάω με κανέναν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι η παρουσιάστρια έχει ακόμα θέση στην τηλεόραση: «Η Ελένη Μενεγάκη θα μπορούσε να βρίσκεται στην αγορά, γιατί δεν είναι απλώς μια παρουσιάστρια ή μια Barbie. Είναι έμπορος, έχει το χάρισμα να πουλάει, είναι εμπόρισσα».

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