Θύμα μιας κακόγουστης και ψευδούς είδησης περί θανάτου έπεσε ο Διονύσης Αλέρτας. Ο ίδιος επέλεξε τα social media για να απαντήσει στους εμπνευστές του δημοσιεύματος, καθησυχάζοντας τους ακολούθους του την 1η Φεβρουαρίου και βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο

Αναρτώντας στιγμιότυπο από το σχετικό δημοσίευμα που είχε τίτλο «νεκρός γνωστός και αγαπημένος Έλληνας σεφ», ο Διονύσης Αλέρτας σημείωσε: «Ίσως είμαι γνωστός, μπορεί να είμαι αγαπημένος για κάποιους, αλλά σίγουρα είμαι ζωντανός. Δεν θα πεθάνω ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη».

Δείτε την ανάρτησή του

