Για τα παιδικά του χρόνια, την ανατροφή που έλαβε από τους γονείς του και τη φοίτησή του σε σχολείο με καλόγριες μίλησε ο Διονύσης Ατζαράκης, αποκαλύπτοντας εμπειρίες που, όπως είπε, διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα και το χιούμορ του.

Σε συνέντευξή του στο vidcast «Johnny@TheMovies», ο γνωστός κωμικός περιέγραψε το αυστηρό περιβάλλον του πρώτου του σχολείου, εξηγώντας πως το χιούμορ αποτέλεσε για εκείνον τρόπο έκφρασης και διέξοδο απέναντι στην καταπίεση.

«Στο πρώτο σχολείο υπήρχε καταπίεση, οπότε το χιούμορ ήταν μία διέξοδος. Ήταν συντηρητικό με κάθε τρόπο. Τα παιδιά φορούσαν στολές, ενώ θυμάμαι πως ένα παιδί είχε μια μικρή ουρίτσα στα μαλλιά και του την έκοψαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Διονύσης Ατζαράκης θυμήθηκε επίσης, μία από τις πιο χαρακτηριστικές «κοπάνες» των μαθητικών του χρόνων, όταν μαζί με δύο συμμαθήτριές του έφυγαν από το σχολείο για να επισκεφθούν την Ακρόπολη.

«Μια φορά, στο σχολείο με τις καλόγριες, είχαμε κάνει κοπάνα με δύο φίλες μου και είχαμε πάει στην Ακρόπολη. Με είχαν πιάσει και ενημέρωσαν τους γονείς μου», είπε.

Αναφερόμενος στην οικογένειά του, αποκάλυψε ότι ο πατέρας του έδινε ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση, ακόμη και όταν εκείνος ήταν πολύ μικρός.

«Ήμασταν επτά χρονών και ο πατέρας μου έλεγε να δούμε ειδήσεις», σημείωσε, περιγράφοντας το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε.

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